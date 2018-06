Mondiali 2018, Danimarca-Francia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Il programma ufficiale recita semplicemente: Danimarca Francia, gruppo C, terza partita, ore 16, stadio Luzhniki di Mosca. Dietro una partita decisiva per differenti motivi si cela in realtà una facile definizione: “la sfida del destino”. Su cinque confronti occorsi tra Europei e Mondiali, quattro volte una delle due squadre ha poi vinto la manifestazione. Per tre volte l’onore è spettato alla Francia (Euro 1984, Mondiali 1998 ed Euro 2000), mentre in un’occasione è stata la Danimarca a fregiarsi del titolo in questione (Euro 1992, una delle storie non di calcio, ma di sport, più incredibili mai capitate).

In questa occasione, al momento, la Francia è prima del suo gruppo e già qualificata agli ottavi: potrebbe perdere il primato solo facendosi sconfiggere in questa partita. La Danimarca, d’altro canto, ha bisogno di un risultato positivo per avere la certezza della qualificazione, giacché una sconfitta unita a una contemporanea vittoria dell’Australia potrebbe avere l’antipatico risvolto dell’eliminazione, sotto determinate condizioni.

Queste le formazioni che, a oggi, dovrebbero schierare da una parte Hareide, dall’altra Deschamps. Nella Danimarca è sicuro assente Kvist, mentre la Francia deve verificare le condizioni di Sidibe e Umtiti. Entrambe le nazionali giocano col 4-2-3-1.

Danimarca: Schmeichel; Larsen, Kjaer, Christensen, Dalsgaard; Delaney, Schöne; Fischer, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. CT. Hareide

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Kantè, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. CT. Deschamps

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Danimarca-Francia. L’incontro si giocherà alle ore 16 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Italia1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 26 GIUGNO:

16.00 Danimarca-Francia

DANIMARCA-FRANCIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Danimarca-Francia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

