Lotta, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Una folta pattuglia italiana parteciperà alle gare di lotta in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Tra domenica 24 e mercoledì 27 giugno andranno in scena i tornei per le cinque categorie di lotta femminile e greco-romana e le quattro categorie di peso della lotta libera. Una vera e propria scorpacciata di gare, in cui l’Italia non sarà affatto una comparsa ed ha la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo per le medaglie in diverse categorie.

Frank Chamizo sarà la punta di diamante della pattuglia italiana e sarà impegnato nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 giugno per dare la caccia all’oro, in quanto grande favorito per la vittoria nella categoria -74 kg. Ma anche il giovane Jacopo Sandron, bronzo agli Europei 2018 nella categoria -60 kg della greco-romana, proverà a confermarsi sul podio anche a Tarragona. Chance da medaglia anche per Sara Da Col (-62 kg LF) e Riccardo Vito Abbrescia (-77 kg GR), ma non si escludono sorprese per l’Italia, che punta ad essere grande protagonista in Spagna.

Le gare non saranno trasmesse in tv, ma saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel. Sarà possibile seguire il judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Domenica 24 giugno

Ore 10.00-13.00: eliminatorie greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg

Ore 17.00-19.00: semifinali greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg

Lunedì 25 giugno

Ore 10.00-13.00: ripescaggi greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg

Ore 10.00-13.00: eliminatorie lotta libera -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg

Ore 17.00-19.00: semifinali lotta libera -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg

Ore 19.00-20.30: finali greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg

Martedì 26 giugno

Ore 10.00-13.00: ripescaggi lotta libera -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg

Ore 10.00-13.00: eliminatorie lotta femminile -50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg

Ore 17.00-19.00: semifinali lotta femminile -50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg

Ore 19.00-20.30: finali lotta libera -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg

Mercoledì 27 giugno

Ore 18.00-19.00: ripescaggi lotta femminile -50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg

Ore 19.00-20.30: finali lotta femminile -50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg











Foto: UWW