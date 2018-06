Lotta, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Frank Chamizo punta con decisione all’oro, Jacopo Sandron può continuare a stupire

Frank Chamizo, ma non solo. L’Italia della lotta si presenterà ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) con la consapevolezza di poter disporre di una punta di diamante di calibro mondiale per ambire con decisione alla medaglia d’oro.

Saranno 14 le categorie di peso in programma al Vila-Seca Pavilion: 5 per la lotta femminile, 5 per la greco-romana e 4 per la lotta libera. E gli italiani saranno presenti in tutte le categorie di peso.

Chamizo sarà l’uomo da battere nei -74 kg stile libero, forte del bronzo agli Europei 2018 e delle medaglie a grappoli conquistate negli ultimi anni, oltre che reduce da una sconfitta di misura contro il mito Jordan Burroughs, suo principale avversario in chiave olimpica.

Se Chamizo punta all’oro, Jacopo Sandron può sperare di ripetere l’exploit degli Europei e regalare all’Italia una medaglia nella categoria -60 kg della lotta greco-romana, obiettivo a cui ambiscono pure Igranzio Sanfilippo e Riccardo Vito Abbrescia.

Anche Sara Da Col e Dalma Caneva sembrano disporre di tutte le carte in regola per piazzare un colpo a sorpresa, mentre nello stile libero, oltre a Chamizo, l’Italia si giocherò la carta Simone Iannattoni per provare a far saltare il banco e puntare ad un grande traguardo. Assenti, infine, Shamil Kudiimagomedov e Abraham Conyedo, entrambi non ancora italiani a tutti gli effetti e non convocabili per Tarragona.

I CONVOCATI DELL’ITALIA NELLA LOTTA

LOTTA GRECO-ROMANA

Jacopo Sandron (-60 kg)

Ignazio Sanfilippo (-67 kg)

Riccardo Vito Abbrescia (-77 kg)

Fabio Parisi (-87 kg)

El Madhi Roccaro (-97 kg)

LOTTA FEMMINILE

Emanuela Liuzzi (-50 kg)

Francesca Mori (-53 kg)

Carola Rainero (-57 kg)

Sara Da Col (-62 kg)

Dalma Caneva (-68 kg)

STILE LIBERO

Francesco Gaddini (-65 kg)

Frank Chamizo (-74 kg)

Aron Caneva (-86 kg)

Simone Iannattoni (-97 kg)











Foto: UWW