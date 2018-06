LIVE Pagelle Senegal-Colombia, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Leoni della Teranga ed i Cafeteros a caccia del pass per gli ottavi

Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Senegal-Colombia, match valido per l’ultimo turno del gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio. Un vero e proprio scontro diretto a Samara, con queste due squadre che si giocano il passaggio agli ottavi di finale con la possibilità di farlo anche da prima del girone.I Leoni della Teranga hanno iniziato alla grande questa rassegna, battendo per 2-1 la Polonia. Nella seconda partita, invece, la Nazionale di Aliou Cissè è andata ad un passo dalla vittoria qualificazione contro il Giappone, facendosi raggiungere soltanto nel finale 2-2. La Colombia, invece, aveva iniziato male il proprio percorso iridato, facendosi battere a sorpresa proprio dai nipponici. Partita condizionata fortemente dall’espulsione subita dopo appena tre minuti da Carlo Sanchez. I Cafeteros, però, sono riusciti a riscattarsi alla grande nella seconda partita, travolgendo per 3-0 la Polonia con le reti di Yerri Mina, Radamel Falcao e Juan Cuadrado.

SENEGAL

K.N’Diaye 6

Gassama 6

Sané 6. La nazionale sudamericana non è pericolosa nelle prime fasi del match, quindi il difensore centrale africano non viene impegnato in particolari interventi difensivi

Koulibaly 6

Sabaly 6 In fase di attacco è il giocatore più propositivo nei primi minuti, nonostante i suoi passaggi diretti ai compagni più avanzati non siano sempre precisi

Sarr 6

Idrissa Gueye 6

Kounaté 6

Mané 6. Ottimi i suoi movimenti senza palla, riesce a trovare gli spazi scoperti dalla difesa avversaria. Uno di questi porta alla più grande occasione del Senegal, il contrasto in area di rigore con Davinson Sanchez

Niang 6 Prova con qualche inserimento ad infastidire gli avversari, ma i lanci lunghi dei suoi compagni sono poco precisi.

Keita Baldé 5,5. Lesto a servire Manè nell’azione che porta al calcio di rigore prima fischiato poi revocato dal VAR. Per il resto, nei calci piazzati è poco preciso e l’unico tiro che parte dai suoi piedi è morbido e centrale

All.: Cissé 6

COLOMBIA

Ospina 6

Arias 6

Mina 6

D. Sánchez 6 Interviene coraggiosamente nel contrasto con Manè che porta al rigore/non rigore. Il difensore colombiano rischia molto ma nelle immagini rallentate si vede che l’intervento è sul pallone

Mojica 6

C. Sanchez 6

Uribe 5,5. Sbaglia qualcosa di troppo in fase di possesso palla. Questo fa sì che la Colombia non si renda pericolosa nella prima metà del primo tempo

Cuadrado 5,5. Commette due errori macroscopici in fase di impostazione, uno di essi porta ad un contropiede pericoloso dei senegalesi

Quintero 6 Specialista nei calci di punizione, sua la prima occasione del match proprio sul piazzato. Il suo tiro viene parato dal portiere

James Rodriguez 5,5. Non entra mai in partita nella mezz’ora in cui gioca, poi una noia muscolare lo costringe a scendere (DAL 31′ Muriel

Falcao 6. Sulla sua testa la prima occasione da gol al 25′ (anche se sarebbe stato comunque fuorigioco). La punta dei Cafeteros incorna male

All. Pekerman 6













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com