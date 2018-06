LIVE Pagelle Messico-Svezia, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0 Granqvist e Forsberg pericolosi!

Buongiorno e bentrovati alle Pagelle Live di Messico-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018. Sfida delicatissima all’Ekaterinburg Arena, dove va in scena l’ultima giornata del gruppo F. Messico e Svezia si giocano la qualificazione. Obiettivo più semplice per i centroamericani, che anche con un pareggio sarebbero certi non solo del passaggio del turno ma anche del primo posto; più complicato, invece, per gli svedesi, che hanno bisogno di una vittoria. Un successo scandinavo, però, aprirebbe a scenari clamorosi, soprattutto in caso di contemporanea vittoria della Germania sulla Corea del Sud: a quel punto si creerebbe una parità a tre squadre risolta dalla differenza reti.

MESSICO

Ochoa 7: Grande parata del portiere sul tiro da calcio di punizione di Forsberg e sulla zampata di Berg, sul corner scandinavo. On fire fino a questo momento.

Salcedo 6: Decisivo in chiusura sulle iniziative di Forsberg. Efficace in fase difensiva, meno presente in assistenza all’attacco.

Alvarez 6

Moreno 5.5: Sovrastato nel gioco aereo dai calciatori sulle palle inattive.

Gallardo 6

Layun 6

Herrera 6.5: Giocatore focale per il Messico. Ottima visione di gioco e qualità nel saltare l’uomo.

Guardado 5.5: In difficoltà in fase difensiva per le iniziative a trequarti campo di Forsberg, poco leggibili dal calciatore messicano.

Carlos Vela 6.5: Sfortunato l’attaccante messicano, un sinistro micidiale a sfiorare il palo alla sinistra del portiere svedese.

Hernandez 6.5: Grande movimento per l’ex calciatore del Manchester United ed abile a supporto dei compagni di reparto in avanti.

Lozano 5.5: Meno ispirato il messicano. Le sue accelerazioni non trovano il pertugio nella retroguardia avversaria.

CT: Osorio 6

SVEZIA

Olsen 6

Lustig 6.5: Puntuale in chiusura su Lozano,impone la sua superiorità fisica rendendo meno efficace le iniziative dell’attaccante centroamericano.

Granqvist 5.5: Enorme occasione fallita sugli sviluppi di un calco piazzato svedese.

Lindelof 6

Augustinsson 6

Claesson 6

Larsson 6

Ekdal 6.5: Abile il mediano scandinavo sia in copertura che in rifinitura. Ricama il gioco con estrema risolutezza.

Forsberg 6.5: Conclusione insidiosa verso lo specchio della porta, sugli sviluppi del calcio di punizione. Grande movimento per il fantasista della Svezia che prova diverse volte la conclusione.

Berg 6.5: Ottimo inizio della punta scandinava, in assistenza alla squadra. La sua rovesciata sfiora il gol del vantaggio e la sua zampata sull’angolo fa chiamare al gol ma è bravo il portiere messicano.

Toivonen 6: Fa il lavoro sporco, in assistenza a Berg. Non è la prima punta ideale ma tanto sacrificio.

CT: Andresson 6

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock