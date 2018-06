LIVE Nuoto, Settecolli 2018 in DIRETTA, sabato 30 giugno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri vogliono infiammare il Foro Italico

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, guidata da Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri che oggi vogliono rispondere agli squilli dei grandi campioni nella giornata di apertura.

Spettacolo assicurato per la seconda giornata di gare. Si parte con i 100 farfalla donne e con Di Liddo e Bianchi all’assalto di sua maestà Sarah Sjoestrom, poi i 200 farfalla uomini con tutti gli occhi puntati su Federico Burdisso, che ieri ha sbriciolato il personale e i record italiani giovanili nei 100 farfalla. I 100 dorso maschili e femminili si presentano interessanti soprattutto per il movimento azzurro con Silvia Scalia all’assalto di Margherita Panziera fra le donne e Matteo Milli a caccia di Simone Sabbioni fra gli uomini. Ilaria Cusinato sarà una delle star dei 400 misti donne dove c’è Hannah Miley, mentre David Verraszto è il protagonista più atteso in campo maschile con Federico Turrini chiamato a conferme dopo l’oro di Tarragona. Nei 100 stile libero Federica Pellegrini potrà testare la sua condizione che non appare ideale, mentre tra gli uomini Miressi andrà alla ricerca di un grande risultato in una gara molto ben frequentata. Si chiude con i due 50 rana donne e uomini con Efimova e Peaty a caccia del bis ma Castiglioni e Scozzoli proveranno a fare il colpaccio e con gli 800 stile libero con la caccia ad un bis fattibile per Simona Quadarella e il debutto al Settecolli del campione di tutto Gregorio Paltrinieri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018, cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie, poi dalle 19.00 le finali. Buon divertimento!

