LIVE Nadal-Thiem, Finale Roland Garros 2018 in DIRETTA: 4-4. Spagnolo favoritissimo, l’austriaco sogna il miracolo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nadal-Thiem, finale maschile del Roland Garros 2018. Ultimo atto dello Slam parigino tra i due giocatori più forti in questo momento sulla terra rossa.

Una finale da non perdere, in programma non prima delle 15. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Dominic Thiem, finale maschile del Roland Garros 2018!













5-4 Altra prima vincente di Nadal. Ora Thiem serve per restare nel set

40-15 Nadal sfonda con il dritto

30-15 Prima vincente dello spagnolo

15-15 Doppio fallo di Nadal

4-4 Vincente di dritto di Thiem

40-0 Ace di Thiem

30-0 Thiem lascia fermo Nadal con il rovescio

4-3 Prima vincente di Nadal

40-15 Clamoroso recupero di rovescio in back di Nadal

30-15 Dritto lungolinea perfetto dello spagnolo

0-15 Sbaglia ancora di dritto lo spagnolo

3-3 Nadal sbaglia la risposta di rovescio. Ottimo game vinto dall’austriaco

A-40 Scambio pazzesco chiuso da Thiem con una fantastica volèe di rovescio

40-40 Fuori il dritto di Nadal

40-A Altra palla break. Lungo il rovescio dell’austriaco

40-40 Bello scambio con Thiem che costringe all’errore Nadal

40-A Palla break Nadal. Errore di dritto di Thiem

40-40 Schiaffo al volo di Nadal

A-40 Splendido dritto a sventaglio di Thiem

40-40 Il giudice di sedia cambia la decisione (sbagliando come ha mostrato poi l’occhio di falco) dando buono il rovescio di Nadal

40-30 Thiem trova il vincente lungolinea con il dritto

30-30 Sbaglia di dritto l’austriaco

30-15 Dritto stretto vincente di Thiem

15-15 Finisce lungo il recupero di dritto dell’austriaco

3-2 Altra risposta sbagliata da Thiem

40-15 Prima vincente di Nadal

30-15 Pallonetto vincente di Nadal, ma Thiem aveva campo aperto con il rovescio attaccato a rete

2-2 Stecca ancora Nadal e Thiem pareggia.

A-40 Sbaglia la risposta Nadal

40-40 Risposta vincente di Nadal

A-40 Ace di Thiem

40-40 Annullata con un’ottima prima di servizio

40-A Palla break per Nadal. Smorzata in rete per Thiem

40-40 Altro doppio fallo dell’austriaco

40-30 Brutta risposta di Nadal

30-30 Ottimo sventaglio di dritto dell’austriaco

15-30 Passante vincente di Nadal

15-15 Doppio fallo dell’austriaco

2-1 BREAK THIEM! L’austriaco sfonda con il dritto

30-40 Stecca di dritto l’austriaco. C’è ancora una palla break

15-40 DUE PALLE BREAK PER THIEM! Splendido dritto in diagonale dell’austriaco

15-30 Lo spagnolo sbaglia ancora di dritto

0-15 Fuori l’accelerazione di Nadal

2-0 BREAK DI NADAL! In rete il dritto dell’austriaco

15-40 Thiem sbaglia di rovescio e ci sono due palle break per Nadal

15-30 Primo punto per Thiem. Nadal stecca di rovescio

0-30 Palla corta vincente di Nadal. Sono sei punti consecutivi per lo spagnolo

1-0 Nadal chiude il primo con una bella volèe

40-0 Rafa spinge con il dritto e Thiem mette lungo il recupero

30-0 Altro errore di dritto dell’austriaco

15-0 Primo punto dell’incontro è di Nadal. Errore di rovescio di Thiem

15.12: Comincia la finale del Roland Garros. Sarà Nadal a servire per primo

15.06: L’entrata in campo di Rafa Nadal

15.03: Sono entrati in campo i due giocatori. Tra poco il sorteggio

15.02: Ecco il trofeo

La Coupe des Mousquetaires! Will it meet an old friend today, or does it await a new champion?#RG18 pic.twitter.com/s394V6W4RQ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018

15.00: Tra pochissimo faranno il loro ingresso in campo Nadal e Thiem

14.49: Finalmente Thiem ha centrato la sua prima finale Slam, dopo tre sconfitte consecutive in semifinale a Parigi. E’ il primo austriaco dai tempi di Thomas Muster (campione a Parigi nel 1995) a raggiungere l’ultimo atto in un Major. Un torneo davvero ottimo quello del 24enne di Wiener Neustadt, che ha perso tre set (Tsitsipas, Berrettini e Nishikori) e soprattutto ha battuto per 3-0 nei quarti Alexander Zverev e poi in semifinale Marco Cecchinato.

14.43: Nadal anche in questo Roland Garros ha proseguito ad aumentare queste incredibili statistiche, anche se ha mancato il record di set vinti consecutivamente a Parigi di Bjorn Borg (41 tra il 1979 e 1981). Lo spagnolo si è fermato a quota 37 per colpa di Diego Schwartzman, che nei quarti si è portato avanti di un set, prima di subire la perentoria rimonta del numero uno del mondo.

14.40: Nadal ha concesso un solo set in tutto il torneo e soprattutto vanta 110 vittorie sui 112 match giocati al meglio dei cinque set sulla terra rossa. Numeri che lo rendono il grande favorito, ma Thiem è l’unico ad essere stato capace di battere sul rosso Nadal. Una vittoria arrivata a Madrid, quando l’austriaco ha fermato l’incredibile striscia di imbattibilità sul rosso dello spagnolo, che durava dai quarti di finale dello scorso anno agli Internazionali d’Italia, quando, anche in quella occasione, fu Thiem a vincere

14.38: Una finale che vale doppio per Nadal, perchè il mancino di Manacor si gioca anche la posizione numero uno del ranking ATP. In caso di vittoria Rafa resterebbe al primo posto, ma con una sconfitta, invece, subirebbe il sorpasso da parte di Roger Federer.

14.33: Nadal va a caccia dell’undicesimo titolo della carriera al Roland Garros, mentre per Thiem si tratta della prima finale Slam della carriera e spera di rivivere le emozioni del connazionale Thomas Muster, campione nel 1995.

14.30: Benvenuti cominciamo la nostra diretta della finale maschile del Roland Garros 2018

