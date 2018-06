LIVE Ginnastica, Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: Italia in testa dopo 3 attrezzi! Sorpasso sulla Spagna, caccia all’oro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Seconda giornata di gare per la ginnastica artistica, oggi si disputa la seconda parte del turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie nella gara a squadre. L’Italia femminile si presenta in seconda posizione, attardata di mezzo decimo dalla Spagna e con 1.4 punti di vantaggio sulla Francia: le azzurre dovranno dare tutto tra trave e corpo libero per operare il sorpasso e tingersi d’oro come ci si auspicava alla vigilia.

La missione di Lara Mori e compagne non è delle più semplici visto che saremo chiamate al testa a testa con le padrone di casa e che dovremo contenere il tentativo di rimonta delle transalpine, ma la nostra Nazionale ha tutti i mezzi tecnici per fare la differenza e confermarsi Imperatrice del Mare Nostrum. Accanto alla toscana ci saranno anche Martina Basile, Giada Grisetti e Francesca Noemi Linari mentre riposa Caterina Cereghetti che ha gareggiato ieri. Impegnati anche gli uomini che proveranno a risalire dalla quarta posizione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda parte del turno di qualificazione per la ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla della seconda parte del turno di qualificazione. Si inizia alle ore 15.20. Buon divertimento a tutti.













16.22 Sììììììììì! Solo 12.000 per Ana Perez! L’Italia sorride!

16.20 Cintia Rodriguez si ferma a 12.400 e ormai l’Italia è certa di chiudere la suddivisione al primo posto.

16.17 La Spagna non riesce a brillare al quadrato: solo 12.000 per Paula Raya. Ormai l’Italia è quasi certa di restare davanti alle iberiche.

16.14 La spagnola Bonilla non è un fattore (11.700).

16.10 L’Italia chiude la sua gara con 155.000 punti complessivi (40.850, 37.900, 38.250, 38.000). Ora osserviamo la Spagna al quadrato, poi bisognerà aspettare la Francia.

16.10 Discreto 13.000 per Lara Mori (5.7 il buon D Score, peccato per le sbavature).

16.07 Uscita non perfettamente in linea. Mori ha commesso qualche sbavatura nel suo esercizio, vedremo se le difficoltà la aiuteranno ad alzare il punteggio. Dobbiamo cercare di scartare il 12.200 di Linari.

16.07 Lara stringe i denti ed evita un’altra caduta.

16.05 Si salva sulla serie dietro con qualche brivido…

16.04 Anche Noemi non riesce a brillare particolarmente e non va oltre 12.200. Ci serve ancora una volta il colpo di Lara Mori…

16.02 C’è Linari alla trave mentre la Spagna deve ancora iniziare la sua routine al quadrato.

16.00 Martina Basile invece fatica un po’ troppo e dopo gli errori al corpo libero non riesce ad andare oltre 12.250.

15.57 Iniziamo bene alla trave con il 13.000 (5.1) di Giada Grisetti (miglior punteggio di specialità). Dobbiamo aumentare il margine sulla Spagna e proteggerci dall’assalto della Francia.

15.50 Ricordiamo che la gara non finirà con questa prima suddivisione. A definire la classifica finale sarà la seconda suddivisione (dalle ore 19.20): ci sarà in pedana la Francia che cercherà di recuperare dopo una difficile prima giornata, le transalpine accusavano 1.4 punti di ritardo dalle azzurre.

15.49 Ora la Spagna andrà subito al corpo libero con Bonilla, Raya, Rodriguez e Perez. Poi l’Italia chiuderà alla trave con Grisetti, Basile, Linari e Mori.

15.47 ITALIA IN TESTA CON 116.750! Le azzurre hanno 1.8 di vantaggio sulla Spagna (114.960). Una rotazione solo discreta al corpo libero ha permesso alle azzurre di balzare al comando, ora dovremo andare alla trave per chiudere in bellezza.

15.46 Sììììììììì! Paula Raya si ferma a 11.550, solo 4.2 di difficoltà per l’iberica che non può andare molto lontana.

15.42 Discreto l’esercizio di Ana Perez alla trave ma la grande veterana non va oltre 12.750.

15.40 Solo 12.050 per Rodriguez sui 10cm e non potranno scartarlo! L’Italia può balzare al comando al termine di questa rotazione!

15.38 Cintia Rodriguez è caduta dalla trave! Errore pesantissimo, l’Italia sorride…

15.37 Helena Bonilla incomincia con 11.350 alla trave e può essere una buona notizia per l’Italia.

15.36 Ora c’è la Spagna alla trave, vediamo di cosa sono capaci le iberiche. Le azzurre devono fare la corsa su di loro per conquistare la medaglia d’oro.

15.35 L’Italia chiude la rotazione al corpo libero con un parziale di 38.000.

15.34 Portiamoci a casa questo 13.150 (5.6 di difficoltà). Le giurie sono eccessivamente severe, l’esercizio di Lara meritava qualcosina in più in termini di esecuzione.

15.31 Ci ha messo del suo! Lara Mori in grande spolvero, non è ancora ai livelli della finale mondiale della scorso anno ma ha piazzato delle eccellenti diagonali. Esercizio di ottima fattura per la capitana che non ha sbagliato nulla: ci aspettiamo un bel punteggio.

15.30 Linari penalizzata più del previsto: solo 12.250 (5.0) per l’azzurra. Abbiamo bisogno di una prova di lusso da parte di Lara Mori, vedremo se sarà in formato mondiale.

15.29 Millousi è voluta tornare ma non è più quella di un tempo: 12.500 alla trave per la greca.

15.27 Leggero passetto indietro su una positiva prima diagonale, benissimo nella seconda con tanto di combinazione. Discreta parte artistica. Balzello in avanti sulla terza diagonale, perfettamente stoppata la chiusura. Non male la prova di Noemi Linari, doveva dare una scossa all’Italia. Dopo di lei toccherà a Lara Mori.

15.25 Solo 11.250 per Basile, Linari incomincia la sua prova.

15.25 Linari attende l’uscita del punteggio di Basile per poi incominciare il proprio esercizio. Deve alzare il livello e non sarà semplice.

15.24 Gli errori di Basile potrebbero pesare anche perché Giada Grisetti si era fermata a 12.600. E ora ci sarà Noemi Linari…

15.24 Martina Basile in lacrime per i troppi errori. Martina Maggio prova a consolarla…

15.22 Leggermente bassa di linea sulla prima diagonale, piede fuori sulla seconda, una piccola sbavatura sulla terza e purtroppo una mano a terra sull’ultima. Esercizio troppo falloso per la laziale.

15.21 Martina Basile sta attendendo l’uscita del punteggio di Giada Grisetti per poter iniziare il proprio esercizio al corpo libero.

15.17 Grisetti ha iniziato il suo esercizio al quadrato!

15.16 Contestualmente la Spagna di Rodriguez e Perez sarà impegnata alla trave dove vedremo anche l’eterna greca Vasiliki Millousi.

15.15 L’Italia incomincerà la propria avventura al corpo libero con Giada Grisetti, Martina Basile, Francesca Noemi Linari, Lara Mori.

15.14 L’Italia al momento è seconda ad appena mezzo decimo dalla Spagna e con 1.4 punti di vantaggio sulla Spagna. Oggi ci si gioca tutto.

15.13 Oggi si gareggerà a trave e al corpo libero dopo che ieri ci si è esibite tra volteggio e parallele asimmetriche.

15.12 L’Italia sarà subito impegnata in pedana alle ore 15.20. Oggi si disputa la seconda parte del turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie del concorso a squadre.

