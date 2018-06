LIVE Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Italia in testa a metà gara, Spagna alle spalle di un soffio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e parallele asimmetriche, poi domani trave e corpo libero.

La nostra Nazionale sarà guidata dalla capitana Lara Mori, tra le favorite per il trionfo nel concorso generale individuale. La toscana dovrà guidare le giovani Caterina Cereghetti, Martina Basile e Giada Grisetti (grande attesa per le sue parallele). La sfida è tutta con la Francia di Boyer e Vanhille, la Spagna si affida a Rodriguez e Perez, attenzione alla greca Millousi. L’Italia riuscirà a confermarsi Imperatrice del Mediterraneo?

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.20. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

16.35 Si chiude qui la prima suddivisione. Appuntamento alle ore 19.20 con la seconda suddivisione, ci saranno l’Italia maschile e la Francia femminile.

16.26 Anche gli uomini stanno chiudendo la suddivisione. L’Italia maschile sarà impegnata dalle ore 19.20.

16.15 La prima suddivisione ha concluso le proprie fatiche, domani torneranno in pedana per trave e corpo libero. Alle 19.20 la seconda suddivisione con la Francia di Boyer e Vanhille, grande rivale di Italia e Spagna per la medaglia d’oro.

16.11 Classifica all-around. La spagnola Ana Perez è al comando con 26.900 davanti alle italiane Giada Grisetti (26.400) e Lara Mori (26.250), poi la slovena Lucia Hribar (26.150) e l’altra azzurra Martina Basile (25.950).

16.11 ITALIA IN TESTA DOPO DUE ROTAZIONI! Le azzurre con 103.700 hanno 15 centesimi di vantaggio sulla Spagna (103.550). Gara molto difficile anche perché deve ancora esibirsi la Francia.

16.10 Ana Perez ottiene un positivo 13.40 alle parallele e ottiene così un totale di 26.900.

16.05 Primo esercizio per Paula Raya che si ferma a 12.800 alle parallele.

16.02 Fernandez e Bonilla non vanno comunque oltre 11.700 e 11.750. Sono nettamente sotto all’Italia.

16.00 Le iberiche si stanno ben difendendo sugli staggi.

15.55 La Spagna ora è impegnata alle parallele.

15.54 Per l’eterna greca Millousi 12.100 alle parallele.

15.48 Dunque Giada Grisetti è in testa al concorso generale con 26.400, Lara Mori a 26.250, poi Basile a 25.950 e Cereghetti a 25.100. L’Italia si è ben comportata al volteggio ma attendiamo la Spagna alle parallele.

15.47 E infatti Martina Basile ottiene 13.800, la migliore delle azzurre in questo attrezzo. Lara Mori in apertura si era fermata a 13.350.

15.47 Ottimo l’atterraggio di Martina che stoppa il suo avvitamento. Ci aspettiamo un buon punteggio.

15.46 Nonostante l’errore Cereghetti viene premiata con 13.500. Ora Martina Basile.

15.45 Un avvitamento per Cereghetti con però un passo indietro in atterraggio, peccato. Riesce comunque a rimanere in piedi.

15.45 Per Grisetti buon 13.450.

15.43 Buona prova di Lara Mori al volteggio, poi Giada Grisetti stoppa il suo salto. Buon avvio delle azzurre alla tavola. Ora tocca a Caterina Cereghetti.

15.42 Ora Italia al volteggio!

15.40 La Spagna ha svolto una buona rotazione al volteggio. Spicca il 14.000 di Nora Fernandez, 13.500 per Ana Perez, 13.350 per Helena Bonilla, 13.050 per Cintia Rodriguez. Al momento le iberiche sono in testa, l’Italia è naturalmente chiaramente ad alzare l’asticella nella prossima rotazione.

15.38 Si è conclusa la prima rotazione, minuti di riscaldamento.

15.35 Lara Mori ha ottenuto 12.900 alle paralle e dunque è stata la migliore delle azzurre, per Caterina Cereghetti invece un basso 11.600 a causa di errori.

15.32 Si sta per concludere la prima rotazione di gara.

15.29 Al volteggio c’è la Spagna dopo che si è esibita la Grecia.

15.27 L’Italia ha concluso la rotazione alle parallele, attendiamo i punteggi delle altre azzurre.

15.23 Qualche imprecisione di Grisetti che si ferma a 12.850 (5.8). L’azzurra può comunque puntare ad accedere alla finale e giocarsi una medaglia.

15.22 Ora tocca a Giada Grisetti!

15.20 Brava Martina Basile, ottiene 12.150 alle parallele. La romana inizia positivamente la propria giornata.

15.17 Le italiane hanno iniziato la gara! Bisogna subito iniziare al meglio sull’attrezzo a noi meno congeniale, attenzione soprattutto a Grisetti che sugli staggi può puntare a qualcosa di importante.

15.15 Martina Basile, Giada Grisetti, Lara Mori e Caterina Cereghetti saranno impegnate alle parallele.

15.14 Inizia la gara con qualche istante di anticipo. In pedana ci sono anche gli uomini, anche loro impegnati nelle qualificazioni.

15.13 Oggi Lara Mori sarà la nostra capitana a guidare la formazione completata da Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Martina Basile.

15.12 In un palazzetto semi deserto si stanno svolgendo i consueti minuti di riscaldamento. L’Italia vuole confermarsi padrona del Mare Nostrum, a Mersin cinque anni fa trionfammo da un’indemoniata Vanessa Ferrari.

15.11 Italia subito in pedana alle ore 15.20! Le azzurre saranno impegnate tra volteggio e parallele asimmetriche nella prima parte di gara. Nella nostra suddivisione anche Spagna, Grecia, Slovenia.

15.10 Alle 15.20 inizierà il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della prova a squadra

15.08 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo!