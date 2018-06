LIVE Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Finale all-around in DIRETTA. Lara Mori e Giada Grisetti a caccia dell’oro!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Alle ore 17.30 si disputerà la Finale del concorso generale individuale femminile e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Lara Mori e Giada Grisetti sfideranno Louise Vanhille e Ana Perez per la conquista della medaglia d’oro. Uno scontro totale tra le azzurre, la francese e la spagnola per salire sul gradino più alto del podio.

La nostra capitana ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco ma attenzione anche alla fresca 18enne che può fare la differenza con delle grandi parallele. Dopo aver vinto ieri la gara a squadre, le ragazze vogliono confermarsi al top e regalarci una nuova grande gioia.

La nostra capitana ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco ma attenzione anche alla fresca 18enne che può fare la differenza con delle grandi parallele. Dopo aver vinto ieri la gara a squadre, le ragazze vogliono confermarsi al top e regalarci una nuova grande gioia.













