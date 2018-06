LIVE F1, GP Austria 2018 in DIRETTA: gli orari e come vedere gratis e in chiaro in tv le prove libere

Oggi venerdì 29 giugno sono in programma le prove libere del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il weekend dello Zeltweg inizia a entrare nel vivo, oggi capiremo chi ha il miglior passo gara per cercare di fare la differenza in vista della corsa di domenica. I piloti avranno a disposizione due finestre da 90 minuti ciascuno durante le quali potranno trovare il migliore set-up sulle proprie monoposto e capire il potenziale delle vetture sul tracciato di Spielberg, uno dei più brevi del calendario caratterizzato da grandi frenate.

Il campionato è già a un bivio importante, la Mercedes sembra avere tutte le carte in regola per fare la differenza su una delle piste più gradite ma attenzione alla Ferrari che punta a una pronta reazione dopo le difficoltà riscontrate in Francia. Si infiammerà già oggi il duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che poi dovranno scontrarsi in gara nella corsa verso il titolo iridato.

