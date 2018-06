LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2018 in DIRETTA: lotta per la maglia tricolore! Presenti Nibali, Trentin, Moscon…

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani di ciclismo 2018. Corridori che si sfidano sul duro percorso di Darfo Boario Terme: 234 km. Si parte davanti alle Terme di Boario, poi dopo 6 km si affronta la breve salita di Gianico (1,2 km al 6,5%). Segue un tratto in falsopiano fino al durissimo strappo al 17% di Via Cornaleto. Questo percorso viene effettuato per i primi quattro giri, poi il circuito cambia. Primi 15 km tutti in falsopiano, poi si affronta la salita di Berzo Inferiore (2 km al 6%) e poi di nuovo lo strappo di Via Cornaleto, il cui ultimo scollinamento è posto a 3 km dal traguardo. Startlist ovviamente piena di nomi noti, fatta eccezion per Fabio Aru: il sardo infatti mette in palio la maglia tricolore conquistata nel 2017 senza poterla difendere. Due grandi favoriti: stiamo parlando di Gianni Moscon (Team Sky) e Diego Ulissi (UAE Emirates). Tra i papabili outsiders però c’è un certo Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) che andrà sicuramente a caccia di un colpaccio. Appuntamento alle 10 con la nostra Diretta Live in tempo reale.













Foto: Comunicato RCS