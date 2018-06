Judo, tutto quello che c’è da sapere sulla delegazione azzurra al Campionato d’Europa Cadetti

Il Campionato d’Europa Cadetti è alle porte, ma la nostra delegazione è già a Sarajevo, carica per portare alta la bandiera.

Ieri, martedì 26 giugno, la nazionale italiana di judo cadetti è partita compatta: saranno in venti i nostri ragazzi e le nostre ragazze che scenderanno sul tatami del “Juan Antonio Saramach” sport hall, con tre ospiti d’eccezione per il mixed team event: Ylenia Monacò, Caterina Mazzotti e Lorenzo Turini si uniranno agli azzurrini.

Ma chi saranno i nostri rappresentanti?

I primi a scendere sul tatami per contendersi il podio continentale, giovedì 28 giugno, saranno Christian Miceli e Thomas Scatolino (50 kg), Vincenzo Skenderi e Giuseppe de Tullio (55 kg), Filippo Cicciarella (60 kg), Giulia Giorgi (40 kg), Silvia Drago (44), Assunta Scutto e Carlotta Avanzato (48); venerdì 29 sarà invece il turno di Luigi Centracchio e Flavio Frasca (66 kg), Giovanni Zaraca (73 kg), Federica Silveri e Veronica Toniolo (52 kg), Martina Lanini (63 kg). Sabato 30 a chiudere l’evento individuale ci penseranno infine Alessio Graziani (81 kg), Leonardo Carnevali (90 kg), Martina Esposito (70 kg), Erica Simonetti e Irene Caleo (+70 kg).

Squadra che è stata integrata all’ultimo momento, però: Daniele Accogli è stato fermato in extremis dai medici della nazionale per consentirgli il recupero completo di un infortunio che ha richiesto un piccolo intervento ortopedico.

“La squadra ha risposto bene al lavoro fatto a Lignano – ha detto Raffaele Toniolo, presidente della Commissione Nazionale Attività Giovanile – in cui abbiamo finalizzato il lavoro svolto a Porec. Tutto sta andando per il verso giusto e siamo pronti a disputare un buon europeo. I ragazzi hanno meritato il posto in squadra attraverso un percorso duro segnato dai successi ed a Sarajevo presentiamo una squadra completa e competitiva con 20 atleti che disputeranno la gara individuale e, con altri tre elementi chiave, il mixed team event”.

“Arriveremo a Sarajevo con un gruppo molto valido” – ha detto Alessandro Comi, team manager della nazionale cadetti – “è controproducente fare pronostici: sono molto scaramantico, ma voglio guardare all’europeo in modo positivo: ciò che questi ragazzi raccoglieranno sarà solo una piccolissima tappa nel cammino di crescita che potrà portarli – se lo vorranno – ad essere i campioni di domani. Mi preme ringraziare chi ha contribuito alla loro preparazione a partire dai club e dalle famiglie: non è facile per nessuno affrontare una stagione di attività internazionale sia dal punto di vista organizzativo che da quello economico e lo sforzo di ciascuno è stato encomiabile”.

“A nome di tutta la Commissione – ha concluso Toniolo – voglio ringraziare anche i Comitati Regionali e le società che sono intervenute al collegiale a Lignano, ringrazio in particolare i presidenti regionali settore judo di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Marche e Sicilia per aver inviato a Lignano le rispettive rappresentative regionali ad aiutare la selezione nazionale in questo periodo di preparazione: la partecipazione entusiasta testimonia la voglia di lavorare insieme”.

Come di consueto il campionato europeo cadetti sarà trasmesso in streaming sul sito http://www.eju.net/.

