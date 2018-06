Jorge Lorenzo, GP Catalogna 2018: “Questa è la Ducati più completa della storia! Che vittoria”

Jorge Lorenzo ha vinto il GP di Catalogna 2018 e ha così conquistato il secondo successo consecutivo nel Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto con autorevolezza al Montmelò, dominando dopo una partenza complicata dalla pole position. Il pilota della Ducati ha trionfato dopo la festa del Mugello e si conferma come il pilota più in forma del momento.

Queste le dichiarazioni che Jorge Lorenzo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Ho dimostrato che non vinco solo se sono primo alla prima curva ma che so sorpassare anche gli altri. La gara è stata complicata a causa della partenza, ho aspettato il momento giusto e non è stato così difficile sorpassare Marquez ma lui non ha mai mollato. Quando Dovizioso è caduto e ho visto un secondo sulla lavagna allora ho deciso di spingere. La Ducati ha due piloti forti, la moto sarà uguale per entrambi e arriverà davanti chi sarà più regolare. Marquez però sembra lontano in classifica generale. Abbiamo un pacchetto competitivo, questa è la Ducati più completa della storia. Dobbiamo sfruttare questa possibilità. La moto per me andrà bene su tutti i circuiti, non consuma tanto le gomme e questo è un grande vantaggio. La Yamaha era una moto più naturale per me, ora mi sto avvicinando a quella fluidità“.













FOTOCATTAGNI