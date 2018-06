Jorge Lorenzo, GP Catalogna 2018: “Il passaggio in Honda? Un segreto ben custodito… ma dopo Le Mans era chiaro che la Ducati non mi voleva più”

Dopo la splendida vittoria del Mugello e la notizia di pochi giorni dopo, nella quale annunciava l’addio alla Ducati e l’arrivo nel team Repsol Honda, Jorge Lorenzo è stato grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP. Il maiorchino ha spiegato, in primis, com’è andata la trattativa con la Honda. “Tutto è nato dopo il Gran Premio di Francia – svela il portacolori della Ducati – Fino a quel momento avevo in mente solo la scuderia di Borgo Panigale e volevo allungare il mio rapporto per puntare, nei prossimi anni, a vincere davvero un titolo. Nel corso del fine settimana di Le Mans, invece, mi è apparso chiaro che la Ducati avesse cambiato idea e volesse sostituirmi. Io, come detto, volevo rimanere e completare il lavoro intrapreso ma a quel punto ho capito di dovermi guardare attorno. Nei giorni successivi ho parlato con il mio agente per valutare sul da farsi. Il primo approccio l’ho fatto io con la Honda”. Lorenzo ha poi spiegato, con una battuta, come ha fatto a mantenere sotto traccia la notizia bomba. “Per far sì che un segreto rimanga tale è sufficiente non dirlo a nessuno”.

Il carattere grintoso ed orgoglioso dell’ex Yamaha fa in modo che non tema assolutamente il salto in Honda nel 2019. “Tutti mi dicono che farò fatica a passare dalla Ducati alla Honda, ed io mi stupisco. Non sono certo un rookie e sono convinto che potrò fare bene, come ho sempre fatto con ogni marchio con il quale abbia corso. In alcune occasioni, come in Ducati, ho bisogno di più tempo, ma alla fine riesco sempre a centrare risultati importanti ed a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato. Ad ogni modo, comunque, sono assolutamente concentrato sul presente. Tutti questi discorsi saranno da valutare solo dopo novembre”.

La vittoria nel Gran Premio d’Italia ha dato grande spinta al morale del numero 99. “Finalmente, dopo tanto lavoro, ho a disposizione un pacchetto vincente. Mese dopo mese siamo riusciti a collocare i tasselli del puzzle nel giusto modo ed ora ho una moto veloce e costante. Sono ottimista per questo weekend”. Tanto da pensare al Mondiale? “Sono molto distante dal titolo in classifica, ma in MotoGP mai dire mai…”.

Foto: Valerio Origo