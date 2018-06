Golf, PGA Tour 2018: Dustin Johnson domina il FedEx St. Jude Classic! Andrew Putnam crolla nel finale, USA travolgenti

Non c’è storia nel FedEx St. Jude Classic, torneo del circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis, nel Tennessee. Dustin Johnson, numero 1 del ranking mondiale, ha letteralmente dominato il torneo, acquisendo un margine di sicurezza nell’ultimo giro sui suoi rivali ed alzando al cielo il prestigioso trofeo alla vigilia dello US Open 2018.

Esaltante il percorso di Dustin Johnson, che ha completato l’ultima tornata in 66 colpi (-4), chiudendo con un fantastico eagle alla 18 che ha mandato in visibilio il pubblico, consentendogli di suggellare la sua prova da 19 colpi sotto il par.

A fare la differenza per lo statunitense è stata la costanza di rendimento, mancata invece sul più bello ad Andrew Putnam, secondo con un quarto round in 72 colpi, che lo ha costretto a chiudere il torneo a 4 lunghezze dalla vetta, con 13 colpi sotto il par.

Terza piazza, invece, per J. B. Holmes, abile nel compiere lo scatto che gli ha consentito di restare sul podio a quota -9 e di distanziare di un colpo l’accoppiata composta da Stewart Cink e Richy Werenski, che hanno completato il dominio made in USA con la quarta piazza con 8 colpi sotto il par.

A guastare la festa a stelle e strisce ci ha pensato solo in parte il sudafricano Retief Goosen, che ha eguagliato in classifica Chris Kirk, Trey Mullinax, Brandt Snedeker, Austin Cook e Chez Reavie, tutti al sesto posto con 7 colpi sotto il par. Dustin Johnson, in ogni caso, si prepara allo US Open con la consapevolezza di essere tra i principali favoriti per la vittoria finale, a cui potrà ambire anche il nostro Francesco Molinari.











Foto: Twitter PGA