Golf, Giochi del Mediterraneo 2018: Angelica Moresco sola al comando! Diana Luna in corsa per il podio, Aron Zemmer è secondo tra gli uomini

Angelica Moresco continua a volare nel torneo di golf femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurra è sola al comando con un giro in linea col par sul percorso del Costa Daurada Golf Club ed ora svetta in testa a quota -3 con due lunghezze di vantaggio sulla spagnola Natalia Escuriola Martinez e sulla marocchina Maha Haddioui, entrambe a quota -1 e uniche atlete, insieme alla Moresco, ad essere scese al di sotto del par a metà gara.

Spettacolare anche la prova di Diana Luna, che è riuscita a domare le insidie del percorso e a chiudere il round con 2 colpi sotto il par, salendo in quarta posizione a pari merito con la spagnola Marta Sanz Barrio. Per l’esperta atleta italiana, l’ascesa rispetto al nono posto di ieri le ha consentito di piazzarsi in linea col par e di rientrare in piena corsa per il podio. Non è andata altrettanto bene, invece, a Roberta Liti, che ha concluso il giro in 75 colpi ed ora è decima con 5 colpi sopra il par.

L’Italia brilla anche al maschile grazie ad Aron Zemmer, che ha realizzato un giro sensazionale in 69 colpi (-3) ed ora è secondo a pari merito col francese Nicolas Valentin Platret a quota -3, anche se l’attuale battistrada, lo spagnolo Mario Galiano Aguilar, è nettamente avanti con 9 colpi totali sotto il par e sembra procedere spedito verso la vittoria.

La Spagna, tra l’altro, proverà a monopolizzare il podio anche con Ivan Cantero Gutierrez e Alvaro Velasco Roca, quarti a quota -1, mentre Jacopo Vecchi Fossa con un giro in 71 colpi è attualmente ottavo e in linea col par, in piena corsa per una medaglia. Resta indietro, infine, l’azzurro Philip Geerts, che ha migliorato la prestazione di ieri, chiudendo il round in 73 colpi, che gli sono valsi il 16° posto attuale con 4 colpi sopra il par.











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Diana Luna