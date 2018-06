Golf, Giochi del Mediterraneo 2018: Angelica Moresco è seconda ad un giro dal termine! Azzurri ancora in corsa per il podio

Terzo giro del golf a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo 2018. Angelica Moresco è scivolata in seconda posizione, dopo un giro non positivo in 72 colpi. L’azzurra è partita alla grande, con un birdie alla prima buca, poi replicato all’inizio delle seconde nove. Nel finale, però, la giovane italiana ha perso due colpi nelle ultime tre buche, che l’hanno fatta retrocedere a -3, al secondo posto.

In testa c’è ora la spagnola Natalia Escuriola Martinez, a -4, brava a rimontare un bogey alla 6 con quattro birdie fino alla fine del round. Al terzo posto c’è la slovena Ana Belac a -2. Classifica corta, dunque, e ultimo giro di fuoco. L’Italia potrà giocarsi un’altra carta da medaglia, perché Diana Luna è in quinta posizione a +1. Roberta Liti è decima ma lontana dal podio, a +8.

Azzurri bene anche al maschile. La classifica è comandata dall’inarrivabile spagnolo Mario Galiano Aguilar, ora a -13 e già con l’oro al collo, a meno di clamorosi ribaltoni. Il giocatore di casa conduce con ben 9 colpi sul francese Nicolas Valentin Platret e lo sloveno Zan Luka Strin, a -4, ma in quarta posizione a -2, in piena lotta per il podio, ci sono Jacopo Vecchi Fossa e Aron Zemmer. Il primo ha fatto un bel giro in 70, con cinque birdie e la macchia di un bogey proprio all’ultima buca (in precedenza un doppio bogey alla 13). Per Zemmer, invece, un giro sopra il par complicatosi nella seconda parte. Philip Geerts è 14° a +3.

Nella classifica a squadre, Spagna prima sia al maschile che al femminile. Iberici inarrivabili tra gli uomini, dove conducono con -15 davanti all’Italia, lontana a -6 davanti alla Francia a -4. Maggiore equilibrio tra le donne, dove le padrone i di casa conducono con -6 davanti a Slovenia (a -4) e Italia (a -2).













