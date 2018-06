Golf, European Tour 2018: Scott Hend in vetta al BMW International Open. Risale Edoardo Molinari

C’è Scott Hend al comando della classifica al giro di boa del BMW International Open, torneo in corso di svolgimento sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof di Pulheim, in Germania. L’australiano si è portato in vetta al leaderboard grazie a un bel giro in 67 colpi, cinque sotto il par, raggiungendo lo score di -6. Oggi il percorso ha concesso di più ai giocatori rispetto a ieri, motivo per cui il francese Sebastien Gros ha perso terreno girando in par: l’ex leader è ora quarto con uno score di -4.

Alle spalle di Hend ci sono invece due giocatori che inseguono a -5, un colpo di distanza. Si tratta del cileno Nico Geyger e dello svedese Henric Sturehed: il primo ha chiuso in crescendo con tre birdie consecutivi, mentre il secondo ha perso un colpo alla terzultima buca, perdendo così l’occasione di chiudere in testa la giornata. In parità con Gros ci sono poi anche l’inglese Aaron Rai, l’australiano Nick Cullen e i tedeschi Maximilian Kiefer e Martin Kaymer. Quest’ultimo ha recuperato quasi venti posizioni girando in 68 colpi e sarà pertanto da tenere d’occhio in vista del weekend.

A proposito di rimonta è stata anche la giornata di Edoardo Molinari, che è a ridosso della top ten, in 16esima posizione a -1: peccato perché il torinese ha sporcato un bel giro (69 colpi) con un bogey proprio all’ultima buca. Solo Andrea Pavan e Lorenzo Gagli sono poi riusciti a superare il taglio, rispettivamente 52° a +3 (giro in par) e 64° a +4 (74). Eliminati, invece, Nino Bertasio (+8), Matteo Manassero (+9) e Renato Paratore (+10), anche oggi in difficoltà.













Foto: Valerio Origo