Golf, European Tour 2018: Marcus Kinhult mantiene la vetta e prova la fuga all’Open de France. Nino Bertasio scivola indietro

C’è ancora Marcus Kinhult in vetta all’Open de France al termine del terzo giro. Lo svedese ha dato spettacolo sul Le Golf National, soprattutto nella prima parte, dove ha inanellato cinque birdie consecutivi. Il giro l’ha chiuso con 67 colpi, raggiungendo uno score totale di -10, che lo pone come il naturale favorito in vista di domani, quando si assegneranno, oltre al titolo, anche tre posti per l’Open Championship (ai primi tre non ancora qualificati).

Kinhult può vantare un vantaggio di due colpi sul primo inseguitore, l’inglese Chris Wood, anche lui con un giro in 67 con una gran fase centrale poi parzialmente vanificata con il bogey alla 18. Dietro Wood ci sono due spagnoli. Oggi è stato il giorno di Sergio Garcia, che con un giro in 64 è salito in terza posizione a -7: sulla sua carta ci sono otto birdie fino alla 16, poi però anche lui ha perso un colpo alla 18. Chi ha chiuso in crescendo è Jon Rahm, quarto a -6, con due colpi di vantaggio sui due americani Julian Suri e Justin Thomas.

Nino Bertasio ha perso terreno. Oggi ha girato sopra il par, in 72 colpi, con una brutta chiusura (tre bogey consecutivi), scivolando in 39esima posizione a +3. Peggio di lui ha fatto Andrea Pavan, 54° a +6 dopo una giornata in 73, con due doppi bogey sulla sua carta.













Foto: Valerio Origo