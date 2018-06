Giro d’Italia U23 2018: vittoria in solitaria di Stephen Williams a Pian delle Fugazze. Mark Donovan nuova maglia rosa

Doppia gioia britannica nella settima tappa del Giro d’Italia U23. Sulla salita finale di Pian delle Fugazze splendida azione di Stephen Williams, che sferra l’attacco a sei chilometri dal traguardo e trova la vittoria in solitaria davanti al russo Aleksandr Vlasov e allo statunitense William Barta. Cambia ancora la leadership della generale con Mark Donovan che diventa la nuova maglia rosa, strappandola dalle spalle del colombiano Alejandro Osorio, in difficoltà sulle rampe finali.

Gruppo lanciato a tutta velocità fin dalla partenza e nessuno riesce a fare la differenza. La fuga di giornata prende il largo solo dopo 50 km formata da 19 corridori: Francesco Romano (Colapck), Mikkel Bjerg e Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon), Edoardo Faresin (Zalf Euromobil), Ward Jaspers (Lotto Soudal), Ilya Volkau (Pala Fenice), Giacomo Grechi (Iseo Serrature Rime), Jakob Dorigoni (General Store Bottoli), Luca Mozzato (Dimension Data for Qhubeka), Raffaele Radice e Francesco Di Felice (Gallina Colosio Eurofeed), Edoardo Affini (Seg Racing Team), Michele Corradini (Mastromarco Sensi), Ivan Moreno e Marti Marquez (Lizarte), Sven Burger (Tirol Cycling Team), Marlon Gaillard e Mathieu Burgaudeau (Vendèe U Pays de la Loire) e Matteo Moschetti (Polartec Kometa). Il loro vantaggio arriva a sfiorare i 4’ nella parte centrale, ma negli ultimi 20 km il gruppo cambia totalmente ritmo e il gap crolla rapidamente.

Sulla salita finale di Pian delle Fugazze restano al comando solo tre corridori, Jenner, Jaspers e Burger con una manciata di secondi di vantaggio. A 6 km dal traguardo arriva l’azione decisiva: Stephen Williams (SEG Racing Academy) sferra l’attacco dal gruppo dei migliori e poco dopo raggiunge e salta i tre fuggitivi. Il britannico guadagna subito diversi secondi e al suo inseguimento si forma un sestetto con Aleksandr Vlasov (Russia), Robert Stannard (Mitchelton – BikeExchange), Mark Donovan (Team Wiggins), João Almeida e William Barta (Hagens Berman Axeon) e Michel Ries (Polartec-Kometa). La maglia rosa Alejandro Osorio (Colombia) va in difficoltà e perde contatto. Continua invece a volare Williams che va così a conquistare la vittoria in solitaria davanti a Vlasov e Barta. In classifica generale balza quindi al comando Donovan con 14” di vantaggio su Osorio e 57” su Williams.

Foto: Twitter Giro d’Italia U23