Giro d’Italia 2018, Fabio Aru: intossicazione alimentare e preparazione sbagliata i motivi della debacle. I prossimi obiettivi del sardo

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sviscera i motivi della debacle di Fabio Aru al GIro d’Italia: tra analisi che avrebbero evidenziato nuove intolleranze alimentari ed una preparazione che è apparsa errata, il quotidiano ha sottolineato come il ciclista sardo sia sparito dai social network da più di due settimane per ritrovare serenità.

Aru, dal ritiro al Giro, è rimasto a Lugano, dove ha casa, per completare tutti gli esami necessari a comprendere quanto accaduto, e sarebbero emerse nuove intolleranze alimentari, che ne avrebbero anche potuto pesantemente condizionare il rendimento durante il GT italiano.

Inoltre si è puntato il dito sulla preparazione in vista della corsa rosa affrontata dal sardo, che è apparsa errata. In particolare si sarebbero potuti distribuire diversamente i carichi di lavoro, partecipando anche a più gare, mettendo insomma più km in competizioni agonistiche nelle gambe.

Beppe Saronni ha dichiarato alla Rosea: “In questi giorni c’è stata grande umiltà da parte di tutti. Non per difendere il proprio io, ma per capire dove si può migliorare. Fabio ci ha aiutato tanto, perché è stato il primo che si è messo in discussione, e senza difendere interessi personali. Fabio ha voluto capire“.

Lo stesso Saronni ha precisato al quotidiano milanese: “Inutile nasconderlo, c’è stato un momento difficile, un attimo di smarrimento. Siamo stati tutti sotto pressione. Ma subito dopo c’è stata la volontà e la professionalità di mettersi in discussione, di mettere in discussione tutto“.

Nulla è certo circa il suo ritorno alle gare: potrebbe rientrare direttamente ai Campionati italiani per poi prendere parte al Tour, oppure potrebbe disputare Giro d’Austria e Giro di Polonia per poi pensare al finale di stagione. Di certo non sarà al via dell’Adriatica Ionica che partirà il 20 giugno per concludersi il 24.













Foto: Gian Mattia D’Alberto – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs

