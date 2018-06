Giochi del Mediterraneo 2018: Mireia Belmonte sarà la portabandiera spagnola nella rassegna di Tarragona

Sta per terminare il conto alla rovescia che ci separa dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna), in programma da venerdì 22 giugno a domenica 1° luglio. La rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum torna a essere protagonista in terra spagnola dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta, una lunga assenza dovuta a problemi economici.

Ebbene, come riportato da Marca, il Comitato Olimpico Spagnolo ha annunciato quale sarà l’atleta portabandiera nella cerimonia d’apertura. Si tratta della campionessa olimpica e mondiale di nuoto, nei 200 farfalla, Mireia Belmonte. L’iberica, riferimento indiscusso per la Spagna in piscina, tenendo conto dei successi a Cinque Cerchi, iridati ed europei nella propria bacheca, avrà il compito di rappresentare il suo Paese in questa manifestazione, prendendo il testimone di Nico Garcia, atleta del taekwondo, ultimo in ordine di tempo ad avere questa gradita responsabilità.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Maxisport / Shutterstock.com