Ginnastica ritmica, Giochi del Mediterraneo 2018: calendario completo. Date, programma, orari e tv

La ginnastica ritmica sarà protagonista ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Non si disputeranno le gare a squadre, spazio esclusivamente alle individualiste. L’Italia sogna di fare bottino pieno con Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese: le azzurre non sembrano avere rivali nella competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di ginnastica ritmica ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento non ha copertura tv, prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 29 GIUGNO:

11.00 Qualificazioni (individuali)

SABATO 30 GIUGNO:

11.00 Finali di specialità (individuali)