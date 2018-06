Ginnastica ritmica, Giochi del Mediterraneo 2018: Baldassarri e Agiurgiuculese a caccia di doppiette, Italia favorita per le medaglie

L’Italia vuole fare saltare il banco nella ginnastica ritmica ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La competizione non prevede la gara a squadre quindi le Farfalle non potranno scatenarsi, spazio esclusivamente alle individualiste che si contenderanno le medaglie nelle Finali di Specialità in programma il 29 giugno.

Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri punteranno a tenere alto l’onore del Bel Paese andando a caccia di doppiette da urlo in una competizione in cui partiranno con tutti i favori del pronostico: dopo aver concluso i recenti Europei in top ten alle spalle dei colossi continentali, le due azzurre proveranno a sfruttare questa occasione internazionale per rimpinguare i propri palmares. La concorrenza è davvero minima, le nostre due ginnaste saranno sempre in pole position e sulla carta dovrebbero contendersi gli allori più preziosi in un emozionante testa a testa. Le due giovani si stanno esprimendo su altissimi livelli e vorranno certamente emozionare anche in questa circostanza: al momento Milena, Campionessa d’Italia, sembra essere più in forma e negli ultimi mesi è cresciuta molto rispetto alla connazionale di origini rumene che ha dovuto scontare uno stop per piccoli problemi fisici.

Il medagliere dell’Italia ha assolutamente bisogno anche del loro supporto e i quattro atti conclusivi (nastro, clavette, palla, cerchio) sembrano essere l’ideale terreno di conquista delle nostre due portacolori, desiderose di fare la differenza sulla strada che porta verso i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo 2020.













(foto Valerio Origo)