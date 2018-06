Ginnastica ritmica, Europei 2018: trionfo di Arina Averina, sconfitta la gemella Dina! Solita doppietta russa, Baldassarri settima

Arina Averina si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica. La russa è riuscita nell’impresa di sconfiggere la gemella Dina, invertendo così le posizioni rispetto ai Mondiali dell’anno scorso. La 19enne si è scatenata tra cerchio (20.950) e palla (20.200), contenendo poi bene a clavette (19.400) e nastro (18.700) per un totale di 79.250.

Arina ha così rifilato un punto e mezzo di distacco alla sorella Campionessa del Mondo (77.750) che ha pagato un’imprecisione alla palla (18.750) e ha accusato un distacco importante al cerchio (20.200) non riuscendo così a rimontare tra clavette (20.050) e nastro (18.750). Dina non riesce così nell’impresa di realizzare la doppietta oro iridato-oro continentale ma festeggia comunque l’amata sorella che ottiene il più bel risultato della carriera sul giro completo. A completare il podio come da pronostico è la bielorussa Katsiaryna Halkina (77.625) mentre l’israeliana Linoy Ashram è quarta (75.025).

Le italiane si sono ben comportate ma hanno chiuso lontane dalle medaglie: Milena Baldassarri settima (70.250: 18.050, 18.600, 18.250, 15.350) davanti ad Alexandra Agiurgiuculese (69.225: 17.175, 18.600, 16.850, 16.600).













Foto: FrancoRomano / Shutterstock.com