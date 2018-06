Ginnastica aerobica, Mondiali 2018: Anna Bullo strepitosa, medaglia di bronzo storica! Castoldi/Donati primi in qualifica da Campioni

A Guimaraes (Portogallo) si stanno disputando i Mondiali 2018 di ginnastica aerobica. Oggi si assegnavano le prime medaglie e sono subito arrivate delle belle soddisfazioni per l’Italia.

INDIVIDUALE FEMMINILE (Finale) – Prestazione commovente di una sempre più sorprendente Anna Bullo, capace di sovvertire tutti i pronostici della vigilia e di conquistare un’incredibile medaglia di bronzo. Questa bella ragazza classe 1999, nata a Venezia ma residente a Roma, studia fisioterapia all’Università di Padova ed è tesserata per il GS Sambughe di Preganziol. Lo scorso anno l’avevamo ammirata agli Europei di Ancona, a livello nazionale ha sempre fatto la sua bella figura e oggi si è consacrata salendo in lacrime di gioia sul terzo gradino del podio. Trionfo della giapponese Riri Kitazume (22.000) davanti alla russa Anastasiia Ziubina (21.450), 21.000 per l’azzurra che è così riuscita a precedere la spagnola Belen Guillemot (20.850) e la nostra Michela Castoldi (20.800).

DANCE – Successo della Corea del Sud (18.250) davanti a Cina (18.200) e Romania (17.900). L’Italia chiude in settima posizione (17.600).

TRIO FEMMINILE (Finale) – La Russia di Ekaterina Pykhtova, Anastasiia Ziubina ed Elena Ivanova si laurea Campionessa d’Europa con 22.466 precedendo così i due terzetti cinesi: Xi/Tao/Wang si fermano a 22.350, Ma/Xu/Li ottengono 22.150.

COPPIA MISTA (qualificazione) – Michela Castoldi e Davide Donati non deludono le aspettative e fanno subito la voce grossa. I Campioni del Mondo vogliono difendere il loro titolo iridato a tutti i costi e infatti sono subito davanti a tutti con il totale di 22.000. Domani si preannuncia una durissima battaglia con i rumeni Andreea Bogati e Nicolae Barna Dacian (21.900) e i russi Dukhik Dzhanazian e Denis Solovev (21.700) senza dimenticarsi dei magiari Daniel Bali/Fanni Mazacs (21.675). All’atto conclusivo anche i bulgari Ana Maria Stoilova e Antonio Papazov (21.325), i sudcoreani Minji Ryu e Taeyun Kwon (21.225), i russi Tatyana Konakova e Griogrii Shikhaleev (21.200), i cinesi Ke Wang e Renjie Zhou (21.175).

INDIVIDUALE MASCHILE (qualificazione) – Marcello Patteri chiude undicesimo (21.050), Davide Nacci sedicesimo (20.650). Dominio totale del giapponese Mizuki Saito (22.950) favorito per l’oro mentre per le medaglie sembra esserci una lotta tra il brasiliano Lucas Barbosa (22.100), il russo Roman Semenov (22.100), l’ungherese Daniel Bali (22.087), il sudcoreano Hanjin Kim (22.000) e il messicano Ivan Veloz (21.675).

GRUPPO (qualificazione) – Italia quarta (21.894) e in piena lotta per le medaglie. Gli azzurri, dopo l’argento di due anni fa, se la dovranno vedere con la Russia (22.200), il Vietnam (22.177),la Romania (22.022), la Corea del Sud (21.805), la Bulgaria (21.630), la Cina (21.572) e la Francia (20.777). Il nostro gruppo è composto da Davide Donati, Paolo Conti, Emanuele Caponera, Marcello Patteri e Michela Castoldi.