Francia-Australia, Mondiali 2018: i transalpini di Deschamps vogliono vincere e convincere. Socceroos costretti all’impresa

Quest’oggi alle 12.00, alla Kazan Arena, la Francia di Didier Deschamps farà il proprio esordio contro l’Australia in questa rassegna iridata 2018, nella prima partita del girone C, e le attese su quello che sapranno fare i transalpini sono molte. Finalista due anni fa ai Campionati Europei casalinghi, quella d’Oltralpe è attualmente una delle Nazionali di calcio più ricche di talenti. Dopo l’era di Zidane, che ha portato i Bleus a vincere tutto il possibile (Mondiali 1998 ed Europei 2000), i tifosi francesi possono essere abbastanza certi di avere una rappresentativa tra le più qualificate del mondo ai nastri di partenza dei Mondiali.

Una formazione di estrema qualità. In difesa la coppia centrale Umtiti e Varane è una delle più forti del panorama europeo, essendo due punti di forza di Barcellona e Real Madrid, mentre sugli esterni Sidibé ed Hernandez sono in grado di garantire grande qualità e fisicità. In mezzo al campo Kanté del Chelsea, Matuidi della Juventus, Pogba del Manchester United e Tolisso del Bayern Monaco costituiscono un quartetto eccezionale, fatto di tecnica individuale, visione di gioco e capacità di leggere le manovra. In avanti poi, Dembelé, Griezmann e Mbappé compongono un tridente in grado di inventare calcio ed essere prolifico come pochi. Un movimento di altissimo profilo che ha portato anche a delle scelte non facili per Deschamps. Da registrare, infatti, le assenze di attaccanti “di lusso” come Martial, Benzema e Lacazette e Dimitri Payet.

L’esito del confronto sembra scontato ma i Socceroos venderanno cara la pelle. Qualificati a questi campionati, dopo aver battuto 3-1 l’Honduras nello spareggio continentale, gli australiani, guidati in panchina dall’olandese Bert van Marwijk che arrivò in finale nel 2010 coi tulipani, potranno contare su alcuni uomini di esperienza come Mile Jedinak, Tim Cahill e Mark Milligan e sugli esterni Mathew Leckie e Robbie Kruse sono calciatori rapidi e pericolosi in fase di ripartenza.

La Francia non potrà permettersi distrazioni se vorrà esordire nel migliore dei modi in questo torneo e confermare i favori del pronostico.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com