F1 tv, GP Francia 2018: come vedere la gara su Sky e TV8. Il programma completo: diretta e differite

Sul circuito di Le Castellet è tutto pronto per l’ottavo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara francese, che torna in calendario dopo dieci anni esatti (in quell’occasione, a Magny Cours, vince Felipe Massa su Ferrari) e al Paul Ricard addirittura dopo ventotto (anche in quel caso fu un successo ferrarista con Alain Prost) darà il via al trittico di tre gare in tre settimane che renderà incandescente l’inizio d’estate della classe regina del motorsport.

Il Gran Premio di Francia metterà in palio punti pesanti nell’avvincente duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, distanziati di un solo punto dopo la vittoria del tedesco a Montreal, e ci darà modo di capire se la Ferrari è davvero la vettura da battere o se le Mercedes, con il nuovo motore, potranno nuovamente fare la voce grossa, anche sul circuito provenzale.

La gara di Le Castellet prenderà il via ad un orario particolare, ovvero alle 16.10. Questa scelta è stata resa necessaria per non accavallarsi con il match Inghilterra-Panama dei Mondiali di calcio di Russia 2018 e porterà la fine del Gran Premio verso le ore 18.00. Il Gran Premio di Francia sarà visibile, come sempre, su Sky Sport tramite i canali Sky Sport1 e Sky SportF1. La gara sarà disponibile anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) dalle ore 21.30. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento per non perdersi nemmeno un istante della gara transalpina. Sarà ancora un duello Vettel-Hamilton, o le Red Bull sapranno inserirsi nella lotta? Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2018

Domenica 24 giugno

ore 16.10 GP DI FRANCIA – Diretta su SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207).

Repliche:

su SkySport1 ore 19.00

su SkySportF1 ore1 19.00, ore 01.00, 03.00

alessandro.passanti@oasport.it

FOTOCATTAGNI