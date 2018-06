F1, Sebastian Vettel: “Il mio errore a Le Castellet? Farei qualcosa di diverso se tornassi indietro…

“Ciò che è stato… è stato, guardiamo avanti. Ovviamente credo che ci sia un motivo che ha determinato la penalità che ho scontato in gara, e credo che se mi ritrovassi oggi nella stessa situazione, farei qualcosa di diverso rispetto a domenica scorsa”.

Con queste prime parole Sebastian Vettel ha commentato quanto accaduto in Francia, al via dell’ottavo round del Mondiale di F1 2018. Dopo il weekend di Le Castellet, dunque, il Circus si esibirà al Red Bull Ring, tra le montagne della Stiria (Austria). Un appuntamento che deve essere occasione di rivincita per la Ferrari. La vittoria di Lewis Hamilton ed il quinto posto di Vettel hanno portato ad un cambio della guardia al vertice della classifica mondiale piloti. A guidare, infatti, c’è il britannico della Mercedes con 14 punti di vantaggio su Seb.

Rosse e Frecce d’Argento che secondo il teutonico si sono alternate come prestazioni in questa prima parte del campionato: “Abbiamo fatto tappa su circuiti molto diversi tra loro, ma per me è difficile capire perché in alcuni weekend la Mercedes è particolarmente competitiva, mentre in altri fanno più fatica. Nello specifico, ad inizio stagione abbiamo visto di essere molto competitivi su alcune piste, ed abbiamo identificato le aree in cui necessitavamo di migliorare. La Francia è stato un esempio: rispetto a Barcellona siamo andati molto meglio, e le condizioni erano simili come asfalto, temperature e layout del tracciato. Ma resta l’interrogativo legato alla competitività della Mercedes a cui non so dare risposta”.

E poi sulle critiche ricevute sul suo errore, la risposta è secca: “Trovo tutto questo piuttosto divertente. Stiamo correndo, ovviamente ci sono alcuni errori che non dovremmo mai fare, ma a volta succede. Ma ci sono tante tipologie di errore, a volte è sfortuna, altre volte meno, ma non sono preoccupato. Spero di sapere bene ciò che sto facendo”.













