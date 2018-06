F1, Montezemolo: “Spero che Sebastian Vettel possa vincere il Mondiale. E’ un pilota forte”

Il Circus della Formula Uno nel prossimo weekend tornerà protagonista in Francia, a dieci anni di distanza dall’ultima volta ed a ventotto dall’ultima apparizione sul tracciato di Le Castellet. Un round molto incerto in cui i team dovranno essere abili a trovare la quadra in tempi brevi, non avendo troppe informazioni sulla pista.

La Ferrari si presenta ai nastri di partenza dell’appuntamento transalpino, reduce dal successo di Sebastian Vettel a Montreal (Canada). Un risultato che ha permesso al tedesco di scavalcare in classifica generale Lewis Hamilton e riportarsi in vetta al Mondiale 2018. Degli obiettivi del tedesco del Cavallino ha parlato l’ex presidente della Rossa Luca Cordero di Montezemolo, a margine dell’inaugurazione della mostra “Michael Schumacher Collection” di Colonia, in Germania, sempre con un pensiero al Kaiser.

“Penso a Michael (Schumacher ndr.) molto spesso. Era un fan di Vettel, e quando ho assunto Sebastian, perché sono stato io a convincerlo a venire in Ferrari prima che firmasse in ottobre 2014, Michael era di sicuro contento, perché mi disse qualche anno prima che, a suo parere, sarebbe stato un ottimo pilota per la Ferrari“, confessa Montezemolo aggiungendo: “Sebastian, sfortunatamente, non ancora è riuscito a vincere come Michael. Spero che possa partire presto una nuova era, che possa vincere tanti titoli consecutivi. E’ un pilota forte. La stagione è ancora lunga, mi auguro che Seb non abbia troppa pressione addosso. Per ora la Mercedes non ha dato segnali di essere troppo competitiva, dunque avrà tante chance, forse può essere l’anno buono”.













