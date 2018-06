F1, GP Francia 2018: su che canale vedere le prove libere. Orari, dirette e differite su Sky e TV8

Venerdì 22 giugno si disputeranno le prove libere del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Si torna a gareggiare al Paul Ricard di Le Castellet dopo 28 anni di assenza: circuito praticamente nuovo per tutti, saranno tante le incognite di guida e dopo le ore al simulatore è finalmente arrivato il momento di testare il circuito al volante delle proprie monoposto. Si preannunciano due sessioni molto intense che daranno qualche risposta in più ai vari team.

Riparte la lotta a distanza tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il tedesco della Ferrari guida la classifica generale con un punto di vantaggio sul britannico della Mercedes: lo scontro ricomincia dalla Francia senza però dimenticarsi dei compagni di squadra Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen oltre che delle Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo. I piloti avranno a disposizione due sessioni di prove libere da 90 minuti ciascuna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 22 GIUGNO:

12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

GP FRANCIA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Francia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Previste le repliche su Sky Sport F1 nel rullo notturno.













FOTOCATTAGNI