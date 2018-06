F1, GP Francia 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 22 giugno sono in programma le qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. La corsa verso l’iride riparte dal Paul Riccard da cui la massima categoria automobilistica mancava addirittura da 28 anni: entriamo nella fase cruciale della stagione visto che si disputeranno ben cinque Gran Premi in sei settimane. Il tour incomincia da Le Castellet su un tracciato particolarmente insidioso, caratterizzato da lunghi rettilinei ma anche da staccate impegnative che metteranno a dura prova i piloti, anche perché nessuno conosce questo circuito se non per averlo provato al simulatore.

Proprio per questo motivo le due sessioni di prove libere saranno determinanti per comprende a fondo i secreti del tracciato: le due finestre da 90 minuti ciascuna risulteranno fondamentali per lo sviluppo dell’intero weekend. Sebastian Vettel si trova al comando della classifica generale con un punto di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton: saranno sempre il tedesco della Ferrari e il britannico della Mercedes a contendersi lo scettro ma attenzione al possibile inserimento dei vari Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Dani Ricciardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 22 GIUGNO:

12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

GP FRANCIA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Francia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Previste le repliche su Sky Sport F1 nel rullo notturno.