F1, GP Canada 2018: a che ora cominciano le qualifiche? Orario, programma e come vederle su Sky e TV8

Sabato 9 giugno si disputeranno le qualifiche del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Montreal verrà assegnata la pole position, fondamentale per aumentare le possibilità di successo in una delle gare classiche del calendario. Il grande favorito della vigilia è Lewis Hamilton che ama questo circuito e che nelle prove libere ha esibito un eccezionale passo gara. Il Campione del Mondo sembra non avere rivali visto che ha fatto i tempi con mescole più dure rispetto agli avversari ma Max Verstappen con la Red Bull inizia a fare paura.

Le Ferrari sono invece in difficoltà e devono alzare il tiro se vogliono partire davanti. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono chiamati a una vera e propria impresa, le Rosse non sono al top ma possono provare a invertire la rotta. Attenzione anche a Valtteri Bottas e Dani Ricciardo che possono provare a dire la loro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP del Canda 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 9 GIUGNO:

17.00-18.00 Prove libere 3

20.00 Qualifiche

GP CANADA 2018: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP del Canada 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv gratis e in chiaro su TV8 dalle ore 21.30.













FOTOCATTAGNI