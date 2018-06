Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: parterre de rois a Montecarlo. L’Italia ci prova con Bucci, Gaudiano e Zorzi

Una parata di stelle si appresta a scendere in pista in occasione della nona tappa del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena nel Principato di Monaco con gran parte dei maggiori interpreti internazionali del salto ostacoli.

L’Italia non è riuscita finora ad essere protagonista ad alti livelli nella competizione, ma schiererà tre pezzi da novanta per provare a conquistare un piazzamento di prestigio in uno dei circuiti di maggior rilievo in campo internazionale.

Piergiorgio Bucci cercherà di dare continuità al suo momento positivo e a conquistare un posto nel barrage per poi giocarsi tutto nell’ultima decisiva prova, mentre Alberto Zorzi tenterà di cambiare l’inerzia di un’annata che non lo ha visto ancora tra i principali protagonisti sulla scena internazionale e di trovare il giusto feeling con i suoi destrieri.

Emanuele Gaudiano, invece, sarà quasi una new entry per il LGCT in questa stagione che lo ha visto esprimersi su ottimi livelli in occasione della FEI World Cup e in Coppa delle Nazioni.

Ma i favoriti per la vittoria finale saranno i soliti noti, che stanno dominando la scena ormai da qualche mese nella competizione. I britannici Scott Brash e Ben Maher saranno in prima linea per cercare di recuperare lo svantaggio nei confronti dell’australiana Edwina Tops-Alexander, finora la più continua nel LGCT, mentre i francesi Julien Epaillard, Roger-Yves Bost e Simon Delestre proveranno a svettare davanti a tutti su un circuito in cui potrebbero quasi sentirsi a casa.

Altrettanto temibili saranno i tedeschi Christian Ahlmann e Marcus Ehning, mentre l’olandese Harrie Smolders sembra avere ancora una volta tutte le carte in regola per far saltare il banco e primeggiare. Lo spettacolo è assicurato dunque a Montecarlo. E l’Italia vuole partecipare al banchetto sedendosi in prima fila.











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Proli / FISE