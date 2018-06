Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Nicola Philippaerts domina a Cascais nel tripudio belga, sesto Piergiorgio Bucci

Una vera e propria apoteosi belga si è materializzata a Cascais, in Portogallo, dove è andata in scena l’ottava tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Nicola Philippaerts ha trionfato nella gara lusitana, esercitando un autentico dominio nel barrage, concluso in 39”57 in sella ad H&M Harley vd Bisschop, con due percorsi netti e un divario abissale su tutti i suoi avversari.

Philippaerts ha sopravanzato pertanto il connazionale Gregory Wathelet, secondo con due prove senza errori in sella a Mjt Nevados S, fermando il cronometro su 40”93, ad oltre un secondo dalla vetta, e perfezionando il dominio belga. A completare il podio ci ha pensato lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar, terzo con Rokfeller de Pleville Bois Margot in 41”36 al termine di un barrage che ha visto partecipare ben otto binomi, tra cui ha spiccato la presenza dell’italiano Piergiorgio Bucci.

L’azzurro ha realizzato due percorsi netti in sella a Diesel GP du Bois Madame, ma non è riuscito a trovare il giusto sprint nel barrage, fermando il cronometro sul tempo di 47”09 e chiudendo con un ottimo sesto posto, seppur molto distante dalla vetta. Davanti a lui si sono piazzati l’amazzone israeliana Danielle Goldstein con Lizziemary e il tedesco Philip Houston con Chalanda, rispettivamente quarto e quinto. Soltanto 14°, invece, Lorenzo De Luca, che ha pagato a caro prezzo 4 penalità nel percorso base in sella a Halifax van het Kluizebos ed è rimasto escluso dal barrage.

In classifica generale permane la leadership dell’australiana Edwina Tops-Alexander (172 punti), che mantiene a distanza di sicurezza i due britannici Ben Maher (143 punti) e Scott Brash (131 punti), mentre Nicola Philippaerts ora è quarto con 121 punti. Bucci, invece, è il primo degli italiani al 14° posto con 102 punti.











Foto: FISE