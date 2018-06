Danimarca-Francia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Ballottaggio Pogba-N’Zonzi nella metà campo transalpina

Oggi pomeriggio alle ore 16 va in scena Danimarca-Francia, match del girone C valido per i Mondiali 2018. Una sfida attesissima, in cui si deciderà chi passerà il turno come testa di serie. I transalpini sono già qualificati e hanno due risultati su tre a loro favore per chiudere al comando nella classifica del raggruppamento, mentre i danesi non devono perdere altrimenti rischiano di essere eliminati nel caso in cui in contemporanea l’Australia sconfiggesse il Perù.

Il ct francese Didier Deschamps rimane per la sua strada alla ricerca del punteggio pieno: solito 4-2-3-1, con l’unico ballottaggio che rimane in difesa, date le condizioni fisiche non ottimali di Umtiti; in linea mediana Pogba preferito a N’Zonzi per affiancare Kanté; mentre in attacco Giroud unica punta, appoggiato alle sue spalle da Lemar, Griezmann e Ousmane Dembelè. Anche la nazionale di Age Hareide conferma lo stesso modulo, modificando forzatamente un terzo della zona a trequarti: assente Poulsen (seconda ammonizione in altrettante partite) al suo posto uno tra Fischer e Braithwaite, con il primo che potrebbe debuttare nella corrente edizione di Coppa del Mondo, mentre il secondo troverebbe per la prima volta un posto da titolare.

Di seguito le probabili formazioni. Appuntamento previsto alle ore 16 al Luzhniki Stadium di Mosca.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Christensen, Dalsgaard; Delaney, Schöne; Braithwaite, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. All.: Hareide

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Kantè, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. All.: Deschamps













Foto: Vlad1988/Shutterstock