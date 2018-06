Danimarca-Australia 1-1, Mondiali 2018: Jedinak risponde a Eriksen, nordici verso gli ottavi di finale

Danimarca e Australia pareggiano 1-1 nella partita che ha aperto la seconda giornata del Gruppo C ai Mondiali 2018. A Samara le due squadre ottengono un punto a testa e la classifica del raggruppamento si fa sempre più complessa: i nordici ora sono in testa a quota quattro punti mentre gli aussies salgono a 1, in attesa che Francia e Perù si sfidino alle ore 17.00. Il girone è aperto a qualsiasi soluzione ma i biancorossi oggi hanno compiuto un passo in avanti verso il passaggio del turno mentre gli oceanici sono davvero aggrappati a un filo.

La partita non è stata spettacolare, le due squadre si sono sì affrontate a viso aperto ma non hanno regalato grandi emozioni e non ci sono state molte occasioni da gol. La Danimarca era ben disposta in campo, non ha concesso grandi varchi al centro e ha ben tenuto in mano il pallino del gioco con delle ottime trame offensive. L’Australia ha cercato di agire sulle fasce e ha provato a rendersi pericolosa in qualche circostanza ma senza creare grossi patemi a Schmeichel. Il pareggio finale è sostanzialmente corretto per quello che si è visto in campo.

La Danimarca è passata in vantaggio al 7′ con Eriksen: la difesa avversaria sbaglia un disimpegno in uscita, Jorgensen serve il talentuoso compagno che da dentro l’area fa partire un bolide. I ragazzi di Hareide hanno anche l’occasione per raddoppiare con Jorgensen che però colpisce male di testa. I ragazzi di van Marwijk iniziano a prendere campo e al 38′ si procurano un calcio di rigore: Poulsen tocca di mano il pallone dopo un colpo di testa di Leckie, l’arbitro ravvisa il penalty dopo aver consultato il VAR e Jedinak trasforma come aveva fatto contro la Francia, sempre dagli undici metri. Nella ripresa si vede ben poco, solo Mooy ci prova con un missile dalla distanza al 70′, nel finale Arzani sporca le mani del portiere avversario ma senza grandi velleità.













Foto: FlashStudio / Shutterstock.com