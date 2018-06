Ciclismo, una statua dedicata a Michele Scarponi in cima al Colle dell’Agnello. In ricordo della mitica azione del 2016

Michele Scarponi è nel cuore di tutti gli appassionati di ciclismo e non ne uscirà mai. La memoria dell’Aquila di Filottrano, scomparso lo scorso anno in un tragico incidente stradale mentre si stava allenando, è stata più volte onorata nel corso degli ultimi mesi. L’affetto nei confronti del ciclista marchigiano è stato più volte testimoniato, sia al Giro d’Italia che alla Tirreno-Adriatico. Domani sabato 23 giugno, verrà inaugurata una statua sul Colle dell’Agnello, dedicata proprio a lui.

Sulla cima, posta a 2748 metri sul livello del mare, sarà posta questa opera che ricorderà per sempre l’azione compiuta da Michele Scarponi su questa salita al Giro d’Italia 2016: l’uomo dell’Astana transitò per primo sulla Cima Coppa di quell’edizione della Corsa Rosa e la sua azione permise a Vincenzo Nibali di trionfare a Risoul, riaprendo i conti per la classifica generale poi vinta proprio dallo Squalo.













Foto: Cometto – Boschetti