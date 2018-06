Ciclismo, Fabio Aru salta i Campionati Italiani. No alla Vuelta verso il Mondiale di Innsbruck?

Fabio Aru non difenderà la maglia tricolore. Purtroppo il Cavaliere dei Quattro Mori ha dovuto rinunciare alla partecipazione ai Campionati Italiani che si disputeranno sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme. Il sardo, reduce dal ritiro al Giro d’Italia a causa di problemi fisici, ha preferito fermarsi e non forzare il rientro in gara, soprattutto dopo le analisi effettuate nelle ultime settimane.

Secondo le indiscrezioni riportate da IN Bici, il ciclista della UAE Emirates non sarà sicuramente al via nemmeno del Tour de France e potrebbe anche saltare la Vuelta di Spagna. Sarebbe così totalmente stravolto il piano di inizio stagione. Fabio Aru potrebbe dirottarsi sulle corse di un giorno per affinare la propria preparazione in vista del Mondiale di Innsbruck dove vorrà rivestire un ruolo da protagonista. Per essere però davvero competitivo sul percorso più selettivo di sempre dovrà davvero ritrovare il giusto colpo di pedale, quello che purtroppo gli sta mancando da ormai un anno.













(foto Valerio Origo)