Canottaggio, Giochi del Mediterraneo 2018: TRIS D’ORO! L’Italia vince la metà delle gare con Oppo-Ruta, Luca Rambaldi e Valentina Rodini!

Il canottaggio si conferma fucina di medaglie per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018: nelle sei finali appena disputate gli azzurri hanno raccolto tre ori, un argento ed un bronzo. Soltanto in una gara l’equipaggio azzurro ha chiuso ai piedi del podio: ottimo il bilancio della spedizione italiana.

Nel singolo pesi leggeri femminile Valentina Rodini vince a mani basse in 3’47″669, davanti all’ellenica Thomais Emmanouililidou, seconda in 3’52″490, mentre l’iberica Natalia Miguel Gomez chiude in terza posizione in 3’52″830. L’italiana era in testa già ai 500 metri, ma nella seconda metà di gara ha fatto il vuoto.

Nel singolo senior maschile Luca Rambaldi conquista il successo in 3’14″757, davanti al serbo Marko Marjanovic, secondo in 3’16″628, ed al greco Spyridon Kalentzis, terzo in 3’22″843. I tre atleti erano passati ai 500 metri nelle stesse posizioni, poi l’azzurro ha difeso il primato.

Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Pietro Ruta vincono in 3’03″266 davanti alla Grecia, seconda in 3’04″342, ed al Portogallo, terzo in 3’05″518. I nostri portacolori erano passati in testa a metà gara con un secondo di margine sugli ellenici, poi hanno amministrato il margine.

Nel singolo senior femminile Kiri Tontodonati giunge seconda in 3’47″306, alle spalle dell’ellenica Aikaterini Nikolaidou, che vince in 3’43″763. Bronzo alla spagnola Virginia Diaz Rivas in 3’50″468. Le atlete erano passate nello stesso ordine anche ai 500 metri.

Nel doppio senior maschile Romano Battisti e Simone Venier chiudono al terzo posto in 3’04″824, alle spalle della Grecia, prima in 2’58″983, e della Slovenia, terza in 3’02″528. Gli azzurri erano passati al secondo posto ai 500 metri, poi sono stati scavalcati dall’equipaggio sloveno nel finale.

Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti chiude quarto in 3’25″320, mentre l’oro va al croato Luka Radonic in 3’22″584. Argento al lusitano Pedro Fraga in 3’23″004, bronzo all’ellenico Spyridon Christos Giannaros in 3’24″415. L’azzurro era passato al secondo posto a metà gara, poi è calato nella seconda parte.













Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it