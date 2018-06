Canottaggio, Coppa del Mondo Linz 2018: doppio pesi leggeri in semifinale, due senza e singolo maschile eliminati

Terminata la sessione pomeridiana della prima giornata di gare della Coppa del Mondo di canottaggio a Linz (Austria). Tra ripescaggi e quarti, passano in semifinale altri due equipaggi italiani, altrettanti vengono eliminati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della sessione pomeridiana.

Nel doppio pesi leggeri l’Italia approda in semifinale sia al maschile che al femminile. La coppia formata da Alfonso Scalzone e Gabriel Soares ha vinto il proprio recupero con una gara in rimonta, che dopo una partenza lenta ha visto la barca azzurra risalire progressivamente e prendere il largo nel finale con il tempo di 6.26.09 davanti a Svizzera (6.28.44) e Cina (6.30.44). Ottima prova anche di Valentina Rodini e Federica Cesarini che vincono il proprio recupero, con una gara quasi sempre al comando, facendo registrare il tempo di 7.02.95, davanti a Germania (7.05.28) e Gran Bretagna (7.05.77).

Nulla da fare invece per il due senza e il singolo maschile, entrambi eliminati. Nella prima gara Vincenzo Abbagnale e Salvatore Monfrecola chiudono i ripescaggi al quarto posto in 6.43.53 alle spalle di Germania (6.36.16) e Ucraina (6.37.53), qualificate e Nuova Zelanda (6.39.96). La coppia azzurra è partita bene ma poi nella seconda metà di gara si è fatta rimontare prima dai tedeschi e poi dai neozelandesi. Quarto posto anche per Simone Martini in 6:57.53, che sfiora la semifinale, riservata ai primi tre. L’azzurro ha provato fino all’ultimo a superare la Francia (6:56.13), ma senza successo e si piazza alle spalle anche di Norvegia (6:51.70) e Danimarca (6:53.03).

Foto: Federcanottaggio