Calendario Serie A 2018-2019: le date di inizio e fine. Si gioca anche a Santo Stefano!

La Lega Serie A, nella giornata odierna, ha comunicato le date del prossimo campionato di Serie A 2018-2019, stabilendo i turni infrasettimanali e le soste per gli incontri della Nazionale. Il primo turno è fissato il 19 agosto e l’ultimo è previsto per il 26 maggio.

Tre turni infrasettimanali, tra cui la novità “Boxing Day” del 26 dicembre a Santo Stefano, prendendo spunto dalla Premier League. Poi quattro soste per i match degli Azzurri e due domeniche di stop per la pausa invernale, quelle del 6 e del 13 gennaio (ma in quest’ultimo giorno si giocherà in Coppa Italia).

Tre i turni infrasettimanali:

mercoledì 26 settembre 2018;

mercoledì 26 dicembre 2018 (primo “Boxing Day” alla inglese);

mercoledì 3 aprile 2019.

Le soste per la Nazionale

domenica 9 settembre 2018;

domenica 14 ottobre 2018;

domenica 18 novembre 2018;

domenica 24 marzo 2019.

La pausa invernale

6 gennaio 2019;

13 gennaio 2019.

Di seguito il calendario della Coppa Italia:

primo turno eliminatorio: domenica 29 luglio;

secondo turno eliminatorio: domenica 5 agosto;

terzo turno eliminatorio: domenica 12 agosto;

quarto turno: mercoledì 5 dicembre;

ottavi di finale: domenica 13 gennaio;

quarti di finale: mercoledì 30 gennaio;

semifinali (andata): mercoledì 6 febbraio;

semifinali (ritorno): mercoledì 27 febbraio;

finale: mercoledì 25 aprile.













Foto: Ciro Santangelo