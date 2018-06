Calendario Mondiali 2018, le partite di oggi (sabato 23 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi sabato 23 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2018 di calcio in una giornata che si preannuncia determinante per le sorti dei Gruppi G ed F. Torna in campo la Germania dopo la sconfitta patita all’esordio contro il Messico: i Campioni del Mondo devono assolutamente battere la Svezia per rimettersi in corsa ed evitare sorprese. I tedeschi partiranno con tutti i favori del pronostico mentre il Messico cerca un nuovo successo contro la Corea del Sud per ipotecare l’accesso agli ottavi di finale. Ad aprire la giornata sarà invece il Belgio contro la Tunisia: Mertens e compagni puntano alla vittoria per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi sabato 23 giugno ai Mondiali 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 23 GIUGNO:

14.00 Belgio vs Tunisia (Gruppo G, a Mosca)

17.00 Corea del Sud vs Messico (Gruppo F, a Rostov)

20.00 Germania vs Svezia (Gruppo F, a Sochi)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

