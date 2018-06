Calcio, quanto guadagnano Messi e Cristiano Ronaldo? La classifica e gli stipendi dei calciatori più ricchi

Siamo entrati nella fase calda del Mondiale 2018 di calcio in Russia. Oggi avranno inizio gli ottavi di finale e le 16 squadre qualificate si giocheranno il tutto per tutto per arrivare fino in fondo. In questi match saranno i calciatori di spicco a dover fare la differenza non soltanto per onorare la maglia ma anche per essere degni degli ingaggi percepiti.

Le vedette non potranno che essere loro: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, i campioni che stanno caratterizzando da diverso tempo il mondo “pallonaro” mondiale. Cr7 scenderà in campo quest’oggi (alle ore 20.00) contro l’Uruguay e sarà tra gli osservati speciali, dovendosela vedere contro una retroguardia che non ha subito ancora gol. Tuttavia, il lusitano, in quanto a stipendio, può comunque consolarsi. Se consideriamo tutte le voci di ricavo, si parla di 93 milioni di dollari all’anno ma l’attaccante del Real Madrid è soltanto il quinto della classifica dei più pagati dai propri club. In cima c’è proprio il suo grande rivale argentino, quest’oggi impegnato nel difficile match contro la Francia, che tocca quota 48 milioni di euro e sostanzialmente pareggia Ronaldo a livello assoluto.

Anche da questo punto di vista i due rappresentano il “centro di gravità permanente” del calcio anche se Neymar non va sottovalutato. Il brasiliano è una grandi stelle e con i suoi 30 milioni di euro di stipendio (38 milioni di dollari considerando tutti i ricavi) è nell’elite. Considerando che il Brasile, quest’anno, ha diverse chance per vincere, l’asso verdeoro potrebbe giovarne. Tra i Paperoni dei Mondiali anche i francesi Kylian Mbappé (18 milioni di euro) e Paul Pogba (16) che, in una selezione transalpina di qualità, possono sognare

GIOCATORI PIU’ PAGATI AI MONDIALI 2018:

Cristiano Ronaldo 93 milioni di dollari (24 milioni di euro di stipendio) Lionel Messi 90 milioni di dollari (48 milioni di euro di stipendio) Neymar 38 milioni di dollari (30 milioni di euro di stipendio) Carlos Tevez 38 milioni di euro di stipendio Kylian Mbappé 18 milioni di euro di stipendio Paul Pogba 16 milioni di euro di stipendio













