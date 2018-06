Calcio, Mondiali 2018: Messico e Svezia si giocano la qualificazione agli ottavi, scandinavi costretti a vincere

Un match per cuori forti andrà in scena domani, mercoledì 27 giugno, all’Ekaterininburg Arena per l’ultima sessione di gare del gruppo F. Messico e Svezia si giocano la qualificazione agli ottavi dei Mondiali 2018 in Russia in una sfida che si preannuncia all’ultimo sangue. I sudamericani, infatti, sono reduci da due straordinarie vittorie contro Germania e Corea del Sud, ma non sono ancora al sicuro, in quanto una sconfitta con un passivo superiore ad un gol di scarto potrebbe condannare i messicani ad una clamorosa beffa in caso di contemporanea vittoria dei tedeschi contro la Corea.

Basterà un punto, tuttavia, al Messico per blindare passaggio del turno e primo posto nel girone, mentre per la Svezia il cammino appare decisamente più complesso. La punizione all’incrocio di Kroos a tempo quasi scaduto ha mutato completamente lo scenario del raggruppamento, in quanto costringerà gli scandinavi a vincere e a confidare nella differenza reti per passare il turno. La Svezia, d’altro canto, dovrebbe altrimenti sperare in un passo falso della Germania contro la Corea del Sud, ipotesi ad oggi piuttosto complessa, ragion per cui per gli scandinavi sarà necessaria un’altra impresa dopo il clamoroso trionfo ai playoff contro l’Italia e il colpaccio quasi messo a segno con la Germania.

Il ct Andresson punterà sul consueto 4-4-2 con Olsen tra i pali, gli esperti Granqvist e Lindelof al centro della difesa, Lustig e Augustinsson sulle corsie esterne. In mediana ci saranno Larsson ed Ekdal, mentre Claesson e Forsberg agiranno sulle fasce a supporto della coppia d’attacco composta da Berg e Toivonen.

Osorio, ct messicano, si affiderà invece al 4-3-3 con Ayala e Moreno davanti a Ochoa e con i due esterni Salcedo e Gallardo. Perno basso del centrocampo sarà Herrera, con Layun e Guardado mezz’ali, mentre Vela e Lozano agiranno sugli esterni a supporto della punta centrale Hernandez. Per le due squadre, in ogni caso, ci saranno pochi calcoli da fare. Il Messico dovrà portare a casa un risultato positivo per qualificarsi, mentre la Svezia avrà bisogno di una vittoria per continuare a cullare il suo sogno e andare avanti nel torneo.











Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com