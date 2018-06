Calcio, Mondiali 2018: Germania e Brasile false partenze! Le due grandi favorite deludono all’esordio e ora…

Oggi era la giornata dei due esordi delle grandi favorite di questa rassegna iridata 2018 in Russia. Germania e Brasile sono scese in campo, contro Messico (gruppo F) e Svizzera (gruppo E), e i risultati sono stati lontani dalle aspettative. I campioni del mondo in carica sono stati sconfitti 1-0 dai messicani mentre i verdeoro non sono andati oltre l’1-1 contro gli elvetici. Due false partenze su cui riflettere e da analizzare da parte dei due ct Loew e Tite.

In casa teutonica si è quasi avuta l’impressione che l’approccio sia stato morbido. Troppo sicuri di vincere? Probabilmente sì. Del resto la Germania mai era stata sconfitta in impegni ufficiali dalla squadra centroamericana e, sulla carta, la striscia positiva avrebbe dovuto allungarsi. Niente di tutto questo. Al Luzhniki Stadium le trame offensive dei teutonici sono state inaridite dalla dinamicità messicana.

Lo scacchiere tattico di Juan Carlos Osorio ha stupito i tedeschi, sorpresi dalle iniziative di Vela, Herrera e Lozano. L’azione del gol è da manuale: scambi veloci, a sfruttare la profondità, e poi la qualità del n.22 ha fatto la differenza, non dando scampo a Neuer. Nel secondo tempo la Germania ha provato a spingere maggiormente ma è mancata concretezza e, in più di una circostanza, i rischi del raddoppio avversario in contropiede non sono mancati. Qualcosa va registrato e nel prossimo match contro la Svezia gli iridati 2014 dovranno far vedere una prestazione diversa.

Sul fronte brasiliano, i cinque volte campioni del mondo sono durati 20′. Siglato il gol di Coutinho, di pregevolissima fattura, i verdeoro si sono seduti ed hanno permesso alla Svizzera di orchestrare il proprio possesso di palla e raggiungere il pari nella ripresa. Neymar ha provato alcune delle sue giocate ma è parso un po’ solo, non assistito dal collettivo. Il talento della compagine sudamericana è notevole ma stasera non si è visto, mentre si è peccato di presunzione, specchiandosi un po’ troppo e non ritenendo i rossocrociati sufficientemente pericolosi. Contro Costa Rica, i brasiliani non potranno fallire, per far valere il peso del proprio status di superiorità.













