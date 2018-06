Calcio, Mondiali 2018: Cristiano Ronaldo ancor più nella storia. Giocatore europeo con più gol in Nazionale!

Cristiano Ronaldo e la storia sono due facce della stessa medaglia. Continua ad incantare l’asso del Portogallo nei Mondiali 2018 in Russia. Un altro gol del campione del Real Madrid, il quarto in due partite, è valso alla formazione lusitana la vittoria nel gruppo B ed una qualificazione agli ottavi di finale che si avvicina.

85 – Cristiano #Ronaldo ha ora segnato più gol con la Nazionale di qualsiasi altro giocatore europeo nella storia del calcio (85 con la maglia del #POR). Storico. #PortogalloMarocco pic.twitter.com/GdV7AU6EqU — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 20, 2018

Uno stacco perentorio in area, ad anticipare tutti, mette ko un Marocco che, visto quanto fatto vedere nel corso dell’incontro, avrebbe meritato qualcosa in più. Invece il risultato del campo è una condanna per la compagine marocchina ed è l’ennesimo record di Cristiano. Cr7, con la realizzazione odierna, si è portato infatti a quota 85 marcature con la maglia del Portogallo in 151 presenze, superando una leggenda come l’ungherese Ferenc Puskas, che con la selezione magiara era andato a segno 84 volte in 85 incontri. Con questo score, il portoghese è l’europeo ad aver siglato più gol con la propria rappresentativa. A livello mondiale, c’è solo un giocatore che ha fatto meglio e si tratta dell’iraniano Ali Daei, con 109 reti all’attivo. Il fuoriclasse dei Blancos ha adesso questo obiettivo?

Di sicuro, le sue prospettive sono ambiziose per questa rassegna, visto che il Portogallo si candida apertamente ad essere tra le candidate al successo finale, forte anche del titolo continentale vinto due anni fa in Francia.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com