Calcio LIVE, Argentina-Croazia in DIRETTA – Mondiali 2018 in tempo reale

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Argentina-Croazia, valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. L’Albiceleste viene dal pareggio dell’esordio contro l’Islanda (1-1) e, come è scontato, le critiche su questo risultato non sono mancate. In particolare, Leo Messi è finito nell’occhio del ciclone per aver fallito il rigore della possibile vittoria. Una prestazione, quella dell’asso del Barcellona, che ha dato forza ai suoi detrattori. Pertanto, il match contro i croati è una chance importante per Messi e compagni di rifarsi. L’obiettivo sono i tre punti.

Per quanto concerne gli uomini di Dalic, la situazione è molto più serena. La Croazia si è aggiudicata il primo match (2-0) contro la Nigeria, grazie ad un’autorete di Etebo, propiziato da Mandzukic, e al rigore di Modric. Per gli slavi sarà importante non perdere per vedere sempre più da vicino gli ottavi di finale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Argentina-Croazia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Alizada Studios / Shutterstock.com