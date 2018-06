Calcio, i Mondiali 2026 si svolgeranno in Usa e Canada. Sconfitto il Marocco

Assegnata pochi minuti fa l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026: la rassegna iridata si terrà, per la prima volta nella storia, in tre Paesi. A vincere infatti è stata la candidtura congiunta, avanzata dalla CONCACAF, di Canada, Stati Uniti e Messico: dopo USA 1994 si ritorna dunque in Nordamerica.

Unica avversaria in campo, la candidatura, avanzata dalla CAF, del Marocco, che però, nelle previsioni della vigilia, aveva soltanto l’appoggio delle federazioni continentali e di alcune federazioni europee. Infatti l’esito della votazione è stato netto: la triplice alleanza nordamericana ha doppiato la compagine africana: 134 a 67 il risultato dello scrutinio.













Foto: fifg / Shutterstock.com

